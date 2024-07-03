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Posted 3 июля, 19:21

Published 3 июля, 19:21

Modified 10 сентября, 03:26

Updated 10 сентября, 03:26

Оставленное Мэттью Перри состояние значительно превысило ранее заявленные цифры

Оставленное Мэттью Перри состояние значительно превысило ранее заявленные цифры

3 июля 2024, 19:21
Фото: Изображение Midjourney
Личное состояние звезды культового ситкома 90-х «Друзья» Мэттью Перри превысило те цифры, которые были озвучены после его кончины. Выяснилось, что значительная часть его накоплений находится в трастовом фонде.

Как сообщает peopletalk.ru, после гибели знаменитости было установлено, что на счету Перри хранилось 1,5 млн долларов. Но сейчас достоянием общественности после публикации в The Sun стала судебная документация, где содержится информация о фонде Мэттью Перри. Актер основал фонд помощи зависимым людям, и на его счетах находится капитал, почти стократно превышающий ранее озвученную сумму.

Трастовый фонд артист учредил относительно недавно. Его бенефициарами стали отец Мэттью Джон Перри, мать Сюзанна Моррисон, сводная сестра Кейтлин Моррисон и некто Рэйчел Данн, с которой Перри-младший встречался на протяжении двух лет в начале 2000-х, когда девушке только исполнилось 19 лет. Где сейчас находится Данн, выяснить не удалось.

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