Оставленное Мэттью Перри состояние значительно превысило ранее заявленные цифры

Как сообщает peopletalk.ru, после гибели знаменитости было установлено, что на счету Перри хранилось 1,5 млн долларов. Но сейчас достоянием общественности после публикации в The Sun стала судебная документация, где содержится информация о фонде Мэттью Перри. Актер основал фонд помощи зависимым людям, и на его счетах находится капитал, почти стократно превышающий ранее озвученную сумму.