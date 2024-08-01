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Posted 1 августа, 15:48

Published 1 августа, 15:48

Modified 10 сентября, 04:54

Updated 10 сентября, 04:54

Анастасия Волочкова раскрыла причины продажи своих 22 квартир в Астрахани

1 августа 2024, 15:48
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что выставить на продажу 22 квартиры в Астрахани ее вынудило бедственное положение экс-супруга Игоря Вдовина. Артистка отметила, что несколько лет назад отец ее дочери Ариадны взял у нее взаймы 3,5 миллиона долларов, которые решил вложить в покупку квартир.

Он занял у бывшей жены эти средства под 30% годовых и не смог вернуть такой крупный долг.

Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на комментарий Волочковой, звезда балета уже подавала иски на Вдовина, но потом приняла решение отозвать их из-за уговоров бывшего мужа, который является отцом ее дочери Ариадны.

Из-за того, что в течение года Вдовин не смог разобраться с долгами, Анастасия попросила его переписать на нее 22 недостроенные квартиры. Они строились с 2009 по 2019 год, и в дальнейшем Волочкова была вынуждена серьезно потратиться на налоги и коммунальные платежи на такую жилую недвижимость. Теперь же знаменитость решилась продать все 22 объекта.

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#Общество#Знаменитости#Покупки#Отношения
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