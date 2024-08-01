Анастасия Волочкова раскрыла причины продажи своих 22 квартир в Астрахани

Из-за того, что в течение года Вдовин не смог разобраться с долгами, Анастасия попросила его переписать на нее 22 недостроенные квартиры. Они строились с 2009 по 2019 год, и в дальнейшем Волочкова была вынуждена серьезно потратиться на налоги и коммунальные платежи на такую жилую недвижимость. Теперь же знаменитость решилась продать все 22 объекта.