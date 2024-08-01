Анастасия Волочкова раскрыла причины продажи своих 22 квартир в Астрахани

Posted 1 августа, 15:48
Published 1 августа, 15:48
Modified 10 сентября, 04:54
Updated 10 сентября, 04:54
Он занял у бывшей жены эти средства под 30% годовых и не смог вернуть такой крупный долг.
Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на комментарий Волочковой, звезда балета уже подавала иски на Вдовина, но потом приняла решение отозвать их из-за уговоров бывшего мужа, который является отцом ее дочери Ариадны.
Из-за того, что в течение года Вдовин не смог разобраться с долгами, Анастасия попросила его переписать на нее 22 недостроенные квартиры. Они строились с 2009 по 2019 год, и в дальнейшем Волочкова была вынуждена серьезно потратиться на налоги и коммунальные платежи на такую жилую недвижимость. Теперь же знаменитость решилась продать все 22 объекта.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14