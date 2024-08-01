Миллиардерша Татьяна Бакальчук рассказала о плюсах жизни в съемном жилье

Предпринимательница поделилась с представителями новостного издания секретами распределения времени на работу и на семью. Так как у Татьяны семеро детей, ей на постоянной основе помогает мама. Многодетная мать призналась, что без матери не смогла бы справиться со своей миссией. Благодаря ее помощи и удалось наладить бизнес, параллельно воспитывая детей, двум самым младшим из которых сейчас по три года.