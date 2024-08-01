Миллиардерша Татьяна Бакальчук рассказала о плюсах жизни в съемном жилье

Posted 1 августа, 15:35
Published 1 августа, 15:35
Modified 10 сентября, 04:54
Updated 10 сентября, 04:54
Как сообщает www.starhit.ru, 48-летняя Татьяна решила не обзаводиться собственным жильем даже несмотря на статус богатейшей женщины РФ. Сейчас ее состояние перевалило за отметку в семь миллиардов долларов, однако бизнесвумен не гонится за показными атрибутами богатства, ориентируясь прежде всего на комфорт и удобство.
Она рассказала, как в течение 20 лет ее компания постоянно меняла офисы, а ее семья с детьми переезжала на новое место жительства в зависимости от их месторасположения. При этом Татьяна учитывала, насколько детям будет удобно добираться до учебы, чтобы не тратить на дорогу по нескольку часов.
По словам Бакальчук, в последние 3-4 года она со своими сотрудниками постоянно шутит, что им надо приобрести комплекс малоэтажных домов и жить там всем рабочим коллективом.
Предпринимательница поделилась с представителями новостного издания секретами распределения времени на работу и на семью. Так как у Татьяны семеро детей, ей на постоянной основе помогает мама. Многодетная мать призналась, что без матери не смогла бы справиться со своей миссией. Благодаря ее помощи и удалось наладить бизнес, параллельно воспитывая детей, двум самым младшим из которых сейчас по три года.
В настоящий момент Татьяна и Владислав Бакальчук, которые на протяжении 20 лет развивали свою огромную компанию, разводятся. Трудности в отношениях супругов продолжаются с осени 2023 года. Однако даже в период кризиса в личной жизни Татьяна похорошела и похудела, о чем ей пишут поклонники в интернете.
Она отмечает, что для поддержания хорошей физической формы ей пришлось выстроить строгий режим после родов. Собеседница издания рассказала, что определила конкретное время в своем рабочем расписании для занятий спортом: бегом и велосипедом, которое остается неизменным.
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