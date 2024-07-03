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Posted 3 июля, 14:35

Published 3 июля, 14:35

Modified 10 сентября, 03:25

Updated 10 сентября, 03:25

Дженнифер Гарнер не хочет спасать брак своего экс-супруга и Дженнифер Лопес

3 июля 2024, 14:35
Бен Аффлек, возможно, потерял еще одного соратника — бывшую жену Дженнифер Гарнер — на фоне семейной драмы с нынешней супругой. Брак Аффлека и Дженнифер Лопес дал серьезную трещину. Гарнер пыталась помирить пару, которая сыграла свадьбу относительно недавно.

Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на информацию от инсайдера Daily Mail, ранее Дженнифер Гарнер сейчас хочет, чтобы ее оставили в покое. Уточняется, что она предложила супругам разбираться в проблемах самостоятельно, так как распри в их семье начали напоминать Гарнер о ее собственном болезненном разводе с Аффлеком.

Ранее от Аффлека отстранился его лучший друг, киноактер Мэт Деймон.

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#Общество#Знаменитости#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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