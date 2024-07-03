Дженнифер Гарнер не хочет спасать брак своего экс-супруга и Дженнифер Лопес

Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на информацию от инсайдера Daily Mail, ранее Дженнифер Гарнер сейчас хочет, чтобы ее оставили в покое. Уточняется, что она предложила супругам разбираться в проблемах самостоятельно, так как распри в их семье начали напоминать Гарнер о ее собственном болезненном разводе с Аффлеком.