Почему брачный период есть у животных, а у людей его нет: не все так однозначно

Природа запрограммировала животных так, чтобы они размножались в наиболее благоприятный период года. Малышей, появившихся на свет весной или летом, гораздо легче прокормить и обогреть. Возьмем, к примеру, кошек, брачный период которых, как известно, приходится на март. Уже в мае на свет появляется потомство. В это время достаточно тепло, и кошка может ходить на охоту, не боясь, что котята замерзнут. Корма тоже в достатке — мелкая живность уже вышла из спячки и греется на солнышке.