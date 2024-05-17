Почему брачный период есть у животных, а у людей его нет: не все так однозначно

Posted 17 мая, 19:00
Published 17 мая, 19:00
Modified 9 сентября, 23:10
Updated 9 сентября, 23:10
Природа запрограммировала животных так, чтобы они размножались в наиболее благоприятный период года. Малышей, появившихся на свет весной или летом, гораздо легче прокормить и обогреть. Возьмем, к примеру, кошек, брачный период которых, как известно, приходится на март. Уже в мае на свет появляется потомство. В это время достаточно тепло, и кошка может ходить на охоту, не боясь, что котята замерзнут. Корма тоже в достатке — мелкая живность уже вышла из спячки и греется на солнышке.
Некоторые живые существа относятся к биологической группе непрерывной селекции, то есть размножаются независимо от времени года. Это некоторые виды приматов и люди. Мы похожи не только в возможности давать потомство круглый год, но и в некоторых моментах, касающихся брачных игр. Например, самцы-приматы демонстрируют самкам свою силу и возможность прокормить потомство. Мужчина, который показывает женщине наличие дорогих часов или хорошего автомобиля, по сути, делает то же самое.
Как и приматы, человек является социальным существом, очень зависимым от группы. Эта же группа оказывает ему помощь в выхаживании потомства. Приматы тесно общаются друг с другом, стараясь все время проводить с сородичами. Люди поступают так же. Желание коммуницировать с окружающими заложено в нас природой, а секс и размножение — отличный способ наладить в группе надежные связи.
В журнале Human Reproduction были опубликованы результаты исследований, которые показали, что не все в мире людей так однозначно. В современном обществе существуют ситуации, создающие «искусственные брачные периоды». Так, замужние женщины, получившие высшее образование, чаще всего планируют беременность так, чтобы она была им удобна. Чаще всего роды выпадают на весну. Незамужние женщины без образования моложе 19 и старше 35 лет заводят детей независимо от времени года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14