Кейт Миддлтон допустила оплошность на первом свидании с принцем Уильямом

Говоря об их романе, источник из дворца сообщил журналу Us Weekly: «Уильям и Кейт сейчас как никогда близки. Они дорожат тем, что у них есть. Для них семья на первом месте, и так будет всегда. Уильям раньше был довольно неловок, проявляя слишком много чувств, но Кейт помогла ему расслабиться. Они благоговеют друг перед другом. Уильям говорит всем, кто готов его слушать, что он не смог бы этого сделать без Кейт, и она вторит ему в ответ».