Кейт Миддлтон допустила оплошность на первом свидании с принцем Уильямом

Posted 3 июля, 18:39
Published 3 июля, 18:39
Modified 10 сентября, 03:26
Updated 10 сентября, 03:26
Кейт и Уильям перешли от просто дружеских отношений к романтическим во времена студенчества в начале 2000-х годов, пишет mirror.co.uk. На первом курсе они жили в одном общежитии.
Кейт ранее вспоминала, как в первый раз, когда она встретила Уильяма, она покраснела. «Я на самом деле думаю, что стала ярко-красной, когда встретила тебя», — поделилась она.
Спустя годы после их знакомства Уильям рассказал: «Когда я впервые увидел Кейт, я знал, что в ней было что-то очень особенное».
Он пытался произвести впечатление на будущую супругу, готовя «изысканные» ужины в их общем доме.
«Я пытался готовить эти потрясающие изысканные ужины», — рассказал Уильям Press Association о питании в их студенческих общежитиях. «[Но] происходило следующее: я что-то сжигал, что-то переливалось, что-то загоралось». Однако Кейт контролировала ситуацию, добавил он.
Когда пришло время их первого свидания, Кейт решила подшутить над Уильямом. Это привело к провалу. Heart Radio сообщает, что Кейт попыталась сделать Уильяму шуточный реверанс, но в итоге упала. Из-за этого Уильям пролил на себя напиток.
Уильям сделал предложение Кейт 14 лет назад году. Бракосочетание состоялось в 2011 году в Вестминстерском аббатстве. У них трое детей: Джордж, Шарлотта и Луи. Их отношения, кажется, только крепнут.
Говоря об их романе, источник из дворца сообщил журналу Us Weekly: «Уильям и Кейт сейчас как никогда близки. Они дорожат тем, что у них есть. Для них семья на первом месте, и так будет всегда. Уильям раньше был довольно неловок, проявляя слишком много чувств, но Кейт помогла ему расслабиться. Они благоговеют друг перед другом. Уильям говорит всем, кто готов его слушать, что он не смог бы этого сделать без Кейт, и она вторит ему в ответ».
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