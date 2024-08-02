Как планируют свой рабочий день миллионеры

Posted 2 августа, 13:27
Published 2 августа, 13:27
Modified 10 сентября, 01:41
Updated 10 сентября, 01:41
Как рассказала изданию PEOPLETALK организационный консультант и бизнес-коуч Ирина Бражникова, управление временем, известное как искусство тайм-менеджмента, осуществляется на стратегическом и тактическом уровнях. В первом случае следует определиться с итоговыми целями и организовать время так, чтобы стабильно двигаться в их сторону, а во втором — определить результативные методы достижения целей.
Примерами для подражания могут послужить привычки организовывать свой рабочий день таких известных личностей, как бывший карьерный коуч Google Дженни Блейк, предприниматель и телеведущий Маркус Лемонис и бывший CEO American Express Кеннет Шено. В частности, Блейк использует интеллект-карты для визуализации связи текущих дел с их желаемым результатом, Лемонис по утрам намечает 5 основных дел на день, а Шено тоже формирует перечень трех важнейших дел, но накануне вечером.
По мнению эксперта, необходимо минимизировать влияние отвлекающих факторов — выключить телефон и не проверять ежесекундно электронную почту, а назначить для чтения новых сообщений определенное время. Кроме того, следует не бросаться делать все дела одновременно, а обозначить наиболее важные и начать с них, причем делать их не одновременно, а в порядке приоритетов.
Также, чтобы избежать эмоционального выгорания и перенапряжения, следует не забывать про отдых и время от времени переключаться на чтение или прослушивание музыки, чтобы мозг отдыхал. И наконец, желательно делегировать дела, не требующие вашего непосредственного участия, другим сотрудникам или нейросетям, чтобы освободить свое время для более творческих и стратегически важных задач.
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