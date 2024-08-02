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Posted 2 августа, 13:27

Published 2 августа, 13:27

Modified 10 сентября, 01:41

Updated 10 сентября, 01:41

Путь к успеху, или Как научиться ценить время

Как планируют свой рабочий день миллионеры

2 августа 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Путь к успеху, или Как научиться ценить время
Богатые и успешные люди очень ценят свое время и не тратят его зря. Как они планируют свои дела, в материале Newia.

Как рассказала изданию PEOPLETALK организационный консультант и бизнес-коуч Ирина Бражникова, управление временем, известное как искусство тайм-менеджмента, осуществляется на стратегическом и тактическом уровнях. В первом случае следует определиться с итоговыми целями и организовать время так, чтобы стабильно двигаться в их сторону, а во втором — определить результативные методы достижения целей.

Как планируют свое время люди, сделавшие хорошую карьеру

Примерами для подражания могут послужить привычки организовывать свой рабочий день таких известных личностей, как бывший карьерный коуч Google Дженни Блейк, предприниматель и телеведущий Маркус Лемонис и бывший CEO American Express Кеннет Шено. В частности, Блейк использует интеллект-карты для визуализации связи текущих дел с их желаемым результатом, Лемонис по утрам намечает 5 основных дел на день, а Шено тоже формирует перечень трех важнейших дел, но накануне вечером.

Как грамотно организовать рабочий день

По мнению эксперта, необходимо минимизировать влияние отвлекающих факторов — выключить телефон и не проверять ежесекундно электронную почту, а назначить для чтения новых сообщений определенное время. Кроме того, следует не бросаться делать все дела одновременно, а обозначить наиболее важные и начать с них, причем делать их не одновременно, а в порядке приоритетов.

Также, чтобы избежать эмоционального выгорания и перенапряжения, следует не забывать про отдых и время от времени переключаться на чтение или прослушивание музыки, чтобы мозг отдыхал. И наконец, желательно делегировать дела, не требующие вашего непосредственного участия, другим сотрудникам или нейросетям, чтобы освободить свое время для более творческих и стратегически важных задач.

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#Светлана Павлова#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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