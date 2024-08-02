Как планируют свой рабочий день миллионеры

Также, чтобы избежать эмоционального выгорания и перенапряжения, следует не забывать про отдых и время от времени переключаться на чтение или прослушивание музыки, чтобы мозг отдыхал. И наконец, желательно делегировать дела, не требующие вашего непосредственного участия, другим сотрудникам или нейросетям, чтобы освободить свое время для более творческих и стратегически важных задач.