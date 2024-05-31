5 ошибок молодости, о которых не стоит жалеть: мнение экспертов

Posted 31 мая, 03:13
Published 31 мая, 03:13
Modified 9 сентября, 23:53
Updated 9 сентября, 23:53
Наши родители всегда хотели для нас всего самого лучшего, но мы нередко пропускали их советы мимо ушей, предпочитая делать все по-своему. Но спустя много лет мы понимаем, что не все рекомендации «предков» были верными и, поступив тогда наперекор родителям, мы в чем-то даже выиграли. Так что эта ошибка молодости, можно сказать, в конечном итоге пошла нам на пользу.
Еще одной ошибкой молодости у некоторых людей могла стать частая смена работы, когда они нигде надолго не задерживались. С одной стороны, это не приносило стабильного заработка, но с другой — люди получили уникальный опыт и, наконец, сумели найти работу себе по душе.
В юности многие из нас не ценили деньги и щедро делились ими с друзьями, которые порой не спешили возвращать долг, а кое-кто и вовсе его не вернул. Однако эксперты не рекомендуют сожалеть о таком вольном обращении с деньгами, ведь в итоге стало понятно, кому из друзей можно по-настоящему верить, а кому не стоит. Кроме того, учитывая такие ошибки молодости, мы учимся говорить «нет», не испытывая при этом угрызений совести.
Сколько раз вы в юности решали пропустить занятия в институте или не идти на работу после весело проведенной ночи с друзьями? Или могли одну-две ночи подряд тусоваться в клубе, а потом спали на лекциях или заваливали экзамен? А теперь посмотрим на эту ошибку молодости с другой стороны — просто вспомните, сколько полезных знакомств вам удалось завести на подобных тусовках.
И наконец, многие не прекращают корить себя за многочисленные любовные приключения. Но ведь ошибки молодости, когда раз за разом вы выбирали в спутники не того человека, наверняка помогли вам в будущем устроить личную жизнь со своей настоящей второй половинкой.
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