5 ошибок молодости, о которых не стоит жалеть: мнение экспертов

Наши родители всегда хотели для нас всего самого лучшего, но мы нередко пропускали их советы мимо ушей, предпочитая делать все по-своему. Но спустя много лет мы понимаем, что не все рекомендации «предков» были верными и, поступив тогда наперекор родителям, мы в чем-то даже выиграли. Так что эта ошибка молодости, можно сказать, в конечном итоге пошла нам на пользу.