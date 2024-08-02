Харламов — о новой семье, шутках и желании снова стать отцом

Несмотря на веселый нрав, любимец публики Харламов признается, что боится остаться один. Шоумен хочет иметь много детей и убежден, что для этого еще есть время. Он не стесняется рассказывать о любви к новой жене Кате, отмечая, что новая спутница так же, как и он, любит порядок в доме и прогулки. Кроме того, по словам Гарика, Катерина отлично готовит.