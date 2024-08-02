Харламов — о новой семье, шутках и желании снова стать отцом

Posted 2 августа, 16:56
Published 2 августа, 16:56
Modified 10 сентября, 04:57
Updated 10 сентября, 04:57
По словам юмориста, он совершенно не ожидал того, что случилось, но был рад занять должность креативного директора легендарного Comedy Club в его юбилейный сезон. Гарик и его соратники буквально фонтанируют идеями. В то же время Харламов признается, что продюсер — это не просто очередная регалия, а огромная ответственность и своего рода бремя.
Команда шоу, включая Павла Волю, Демиса Карибидиса, Марину Кравец и других участников проекта, упорно работает, создавая абсолютно новый продукт, пишет КП.
Шоумен убежден, и с ним трудно не согласиться, что юмор постоянно эволюционирует. Шутки из КВН 20-летней давности сейчас не вызывают даже улыбки, тогда как в свое время над ними хохотала вся страна. Так что смешная шутка — это шутка своевременная.
Что касается ситуации в жанре, то долгое время КВН был единственной возможностью проявить себя для молодых юмористов. Но туда можно было попасть лишь в составе команд. Когда появился Comedy Club, талантливые ребята получили возможность показать себя.
Гарик рассказал, что его 10-летняя дочь не любит взрослую передачу Comedy Club и фанатеет от «Лунтика». При этом девочка знает, что ее папа — юморист, и сама обладает прекрасным чувством юмора. Настя умеет шутить, подкалывает папу и может рассмешить даже взрослых.
Несмотря на веселый нрав, любимец публики Харламов признается, что боится остаться один. Шоумен хочет иметь много детей и убежден, что для этого еще есть время. Он не стесняется рассказывать о любви к новой жене Кате, отмечая, что новая спутница так же, как и он, любит порядок в доме и прогулки. Кроме того, по словам Гарика, Катерина отлично готовит.
Гарик рассказал, что его пристрастие к играм началось с электронной игрушки «Волк ловит яйца». Сейчас же он может надолго засесть за компьютером, погрузившись в одну из современных игр. «Скоро выходит новая Assassin’s Creed — игрушка, которую я обожаю», — признается Харламов.
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