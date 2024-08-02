Кто из российских артистов попадал в мировые чарты

Posted 2 августа, 11:48
Published 2 августа, 11:48
Modified 10 сентября, 04:55
Updated 10 сентября, 04:55
Стоит отметить, что многие звезды отечественной эстрады в разные годы занимали высокие позиции в мировых чартах.
Песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель вновь стала популярной. Этой композиции почти двадцать лет. В прошлом году она заняла 3-ю строчку в чарте Viral 50. Пользователи сняли более 15 000 видеороликов, где они творчески обыгрывают слова из песни «Попробуй джага-джага».
Трек под названием Before You Love Me, который Алсу записала после своего выступления на конкурсе «Евровидение-2000», попал в мировой чарт, заняв двадцать седьмую строчку. Песня держалась в хит-параде на протяжении трех недель.
Песня Welcome to St. Tropez в исполнении российского рэпера оказалась сразу в нескольких чартах. Так, в Billboard Luxembourg Digital Songs музыкальная композиция заняла 1-ю строчку, в Германии — вторую, во Франции, Австрии — седьмую, а в Billboard Global Dance Songs — девятую.
Песня Million Voices, с которой артистка выступала на «Евровидении-2015», имела грандиозный успех. На конкурсе она заняла второе место. Композиция занимала лидирующие позиции в таких чартах, как iTunes и UK Singles Chart.
Сразу две песни группы Serebro вошли в зарубежные чарты. Это англоязычный вариант композиции «Мама Люба» и Mi Mi Mi. Оба трека попадали в Japan Hot 100.
Звезда российской эстрады Задорожная стала первой певицей в нашей стране, которая оказалась в чарте США, исполнив песню на русском языке.
Знаменитая композиция под названием Wild! в исполнении певицы Валерии в 2009 году попала в такой музыкальный чарт, как Billboard Hot Dance Club, заняв сначала сорок восьмое, а позже — двадцать пятое место. Стоит отметить, что этот чарт включает в себя композиции, пользующиеся популярностью в ночных заведениях Соединенных Штатов.
В зарубежные чарты попадали и песни группы t.A.T.u. Речь идет о композиции Not Gonna Get Us. Кроме этого, популярностью пользовались такие треки группы, как All About Us и All the Things She Said.
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