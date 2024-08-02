Кто из российских артистов попадал в мировые чарты

Знаменитая композиция под названием Wild! в исполнении певицы Валерии в 2009 году попала в такой музыкальный чарт, как Billboard Hot Dance Club, заняв сначала сорок восьмое, а позже — двадцать пятое место. Стоит отметить, что этот чарт включает в себя композиции, пользующиеся популярностью в ночных заведениях Соединенных Штатов.