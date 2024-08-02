Осенью 2024 года выйдет первый за 20 лет сборник Шер

Как пишет peopletalk.ru, в музыкальный сборник исполнительницы войдет двадцать одна композиция. В коллекцию войдут хиты, которые были популярны в разные периоды карьеры Шер. Исполнительница лично контролировала создание альбома, который будет и внешне оформлен соответствующим образом. В том числе сборник будет помещен в специальную двойную упаковку, напечатанную на серебряном картоне. Цифровая версия сборника будет размещена в Сети в день выхода коллекции.