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Posted 2 августа, 10:57

Published 2 августа, 10:57

Modified 10 сентября, 04:55

Updated 10 сентября, 04:55

Осенью 2024 года выйдет первый за 20 лет сборник Шер

2 августа 2024, 10:57
Несмотря на возраст, певица Шер сейчас находится на творческом подъеме. 78-летняя исполнительница готовит поклонникам сразу 2 подарка: первый за двадцать лет музыкальный сборник и мемуары, которые будут состоять из двух томов.

Как пишет peopletalk.ru, в музыкальный сборник исполнительницы войдет двадцать одна композиция. В коллекцию войдут хиты, которые были популярны в разные периоды карьеры Шер. Исполнительница лично контролировала создание альбома, который будет и внешне оформлен соответствующим образом. В том числе сборник будет помещен в специальную двойную упаковку, напечатанную на серебряном картоне. Цифровая версия сборника будет размещена в Сети в день выхода коллекции.

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