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Posted 2 августа, 12:13

Published 2 августа, 12:13

Modified 10 сентября, 04:55

Updated 10 сентября, 04:55

Блогер Блиновская продала жилье

2 августа 2024, 12:13
Елена Блиновская продает собственность ради погашения налоговой задолженности. Недавно было продано ее элитное жилье в столице стоимостью семьдесят миллионов рублей.

Отметим, что предприниматель ограничена в распоряжении своими средствами в связи с арестом. Поэтому блогер изымает деньги через специальный счет в СКР, после чего их перечисляют в госбюджет на основании ходатайства.

Блогер просит снять арест с принадлежащих ей транспортных средств, чтобы продать их и погасить задолженность. Уточняется, что Елена является собственником двух автомобилей, мотоцикла и гидроцикла. Кроме этого, в ее собственности находятся снегоболотоход и моторная лодка. Сумма, которую осталось выплатить предпринимательнице, составляет 678 миллионов рублей.

Бизнесвумен хочет объявить себя банкротом. Заявление на проведение процедуры она уже направила в суд.

Напомним, предпринимателя Блиновскую поместили в СИЗО 22 января 2024 года.

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