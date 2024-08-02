Блогер Блиновская продала жилье

Блогер просит снять арест с принадлежащих ей транспортных средств, чтобы продать их и погасить задолженность. Уточняется, что Елена является собственником двух автомобилей, мотоцикла и гидроцикла. Кроме этого, в ее собственности находятся снегоболотоход и моторная лодка. Сумма, которую осталось выплатить предпринимательнице, составляет 678 миллионов рублей.