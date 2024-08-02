Блогер Блиновская продала жилье

Posted 2 августа, 12:13
Published 2 августа, 12:13
Modified 10 сентября, 04:55
Updated 10 сентября, 04:55
Отметим, что предприниматель ограничена в распоряжении своими средствами в связи с арестом. Поэтому блогер изымает деньги через специальный счет в СКР, после чего их перечисляют в госбюджет на основании ходатайства.
Блогер просит снять арест с принадлежащих ей транспортных средств, чтобы продать их и погасить задолженность. Уточняется, что Елена является собственником двух автомобилей, мотоцикла и гидроцикла. Кроме этого, в ее собственности находятся снегоболотоход и моторная лодка. Сумма, которую осталось выплатить предпринимательнице, составляет 678 миллионов рублей.
Бизнесвумен хочет объявить себя банкротом. Заявление на проведение процедуры она уже направила в суд.
Напомним, предпринимателя Блиновскую поместили в СИЗО 22 января 2024 года.
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