Песков и Навка рассказали свою историю любви

Posted 1 августа, 11:52
Published 1 августа, 11:52
Modified 10 сентября, 04:53
Updated 10 сентября, 04:53
Ранее фигуристка была замужем за тренером Александром Жулиным. Семья проживала в Нью-Йорке. В 2000 году у них родилась дочь. 2006 год стал для пары критичным. После победы на Олимпиаде Татьяна перестала быть просто ученицей тренера, а почувствовала себя самодостаточной женщиной. Между супругами участились скандалы. Участие знаменитостей в проекте «Ледниковый период» только усилило семейные неурядицы.
Дмитрий Песков до встречи с Навкой был женат дважды. Первый раз — на внучке выдающегося отечественного полководца Семена Буденного, второй — на дочери дипломата. В то время он был сотрудником МИДа. У Пескова есть сын от первого брака и трое детей от второго.
Пара познакомилась в 2010 году на дне рождения одного из знакомых Пескова. Государственный деятель сразу узнал олимпийскую чемпионку. По словам спортсменки, он покорил ее элегантностью и напористостью. Больше года Татьяна обращалась к нему только на вы.
Фигуристка смогла найти общий язык с детьми Пескова, а в 2014 году родила ему дочь Надежду. Девочка также занимается фигурным катанием.
Пара расписалась 1 августа 2015 года. В этом году супруги отмечают девятилетие брака.
По словам Пескова и Навки, с каждым годом их отношения становятся только крепче, а романтика не ослабевает. Несмотря на плотный график обоих супругов, каждые выходные семья собирается вместе. Скандалов между супругами практически нет. Когда Дмитрий чем-то недоволен, Татьяна умеет разрядить обстановку, переведя ситуацию в шутку.
Фигуристка отметила, что у них не было бы таких крепких и гармоничных отношений, если бы они встретились в 18-летнем возрасте, когда ценности были совершенно иными.
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