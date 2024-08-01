Песков и Навка рассказали свою историю любви

Ранее фигуристка была замужем за тренером Александром Жулиным. Семья проживала в Нью-Йорке. В 2000 году у них родилась дочь. 2006 год стал для пары критичным. После победы на Олимпиаде Татьяна перестала быть просто ученицей тренера, а почувствовала себя самодостаточной женщиной. Между супругами участились скандалы. Участие знаменитостей в проекте «Ледниковый период» только усилило семейные неурядицы.