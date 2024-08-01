Неделя поддержки грудного вскармливания стартовала в России

Posted 1 августа, 07:01
Published 1 августа, 07:01
Modified 10 сентября, 04:49
Updated 10 сентября, 04:49
На этот вопрос ответила консультант по грудному вскармливанию, специалист с многолетним опытом работы в отделении новорожденных роддома и мама четверых детей Олеся Рубанова.
«Самое главное: грудное молоко — источник здоровья. Оно защищает от многих заболеваний как маму, так и ребенка», — отметила она.
«Грудное вскармливание в течение хотя бы шести месяцев на 25% сокращает вероятность развития рака молочных желез и шейки матки. Помимо этого, кормящие мамы гораздо реже заболевают сердечно-сосудистыми недугами и остеопорозом. А ещё у них реже бывают послеродовые депрессии и другие психологические проблемы. Ведь грудное вскармливание помогает установить более тесную связь между матерью и малышом», — рассказала специалист.
По словам Олеси Рубановой, у детей, которые кормятся грудью, снижается риск кишечных инфекций, развития в будущем ожирения и сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Реже встречаются и случаи онкологии, ведь в грудном молоке содержится противоопухолевый фактор.
«Груднички меньше страдают от газообразования, диареи и запора, чем дети на смеси. Ведь грудное молоко полностью переваривается и его невозможно съесть слишком много.
Молоко матери включает в себя свыше полутора тысяч элементов, необходимых для развития ребенка (полный его состав до сих пор не изучен!). Кормление грудью формирует правильный прикус. А если ребенок болеет, организм мамы выработает нужные антитела и выздоровление придет быстрее.
Грудь помогает детям быстрее успокоиться, поэтому они гораздо менее подвержены тревожности, чем их сверстники на смеси.
И, наконец, грудное молоко — это очень удобно: оно всегда рядом, нужной температуры. Для него не нужны бутылки, стерилизаторы и подогреватели», — подчеркнула эксперт.
«Молодую маму (и не только кормящую) нужно поддерживать всегда, а не только в неделю ГВ. Однако именно в эту неделю мы максимально много рассказываем о пользе грудного вскармливания, проводим тематические мероприятия.
Сейчас можно встретить много информации о том, что кормить смесью — это нормально и даже круто! Например, блогерам часто заказывают рекламу производители смеси — ничего личного, просто бизнес. Но кто будет нести ответственность за то, что мамы просто доверятся чужому мнению и так и не начнут либо рано бросят кормить ребенка? Его здоровье уже никогда не будет таким, как у сверстников-грудничков, ведь именно в первый год жизни закладываются основы иммунной системы. И никакая смесь не настроит её лучше маминого молока.
Есть лишь единичные случаи, когда мамы не могут кормить ребенка грудью. Это обычно связано с тяжелыми заболеваниями. Все остальные отказы от грудного вскармливания — просто из-за того, что маму не поддержали, ей не объяснили или она доверилась мнению некомпетентных людей», — рассказала Олеся Рубанова.
Эксперт посчитала, во сколько обойдется кормление ребенка-искусственника. Банка молочной смеси сейчас в среднем стоит 1000 рублей. Хватает её примерно на 3-5 дней. Таким образом, только на смесь из семейного бюджета родители потратят минимум 72 тысячи рублей в год.
«А еще нужны бутылки, стоимость которых может доходить до 2 тысяч рублей. И одной не обойтись, нужно покупать 3-4. Их нужно либо подогревать на водяной бане и кипятить, либо потратиться на подогреватель и стерилизатор — это еще 4-5 тысяч рублей. Если учесть, что бутылки, соски и техника могут прийти в негодность, затраты ощутимо увеличатся. Таким образом, даже при скромном подсчете детям-искусственникам нужно дополнительно около 100 тысяч рублей в год!», — подчеркнула Олеся Рубанова.
Если ребенку не подойдет обычная смесь, родителям придется раскошеливаться еще больше. Гипоаллергенная или лечебная смесь может стоить до 5 тысяч рублей за одну банку, отметила эксперт.
«Какие затраты при грудном вскармливании? Только накормить маму здоровой домашней едой. Тогда малыш будет обеспечен вкуснейшим и полезнейшим грудными молоком, причем его будет ровно столько, сколько ему нужно. И состав маминого молока будет именно таким, как нужно ребенку в данный момент. Да, ни одна смесь не может подстроиться под потребности малыша — на это способна только мама. Причем для этой настройки нужно всего лишь прикладывать ребенка к груди!», — заключила консультант.
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