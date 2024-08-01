Неделя поддержки грудного вскармливания стартовала в России

Почему грудное вскармливание так важно? Польза грудного вскармливания для матери Польза грудного вскармливания для ребенка Зачем нужна неделя грудного вскармливания Хотите сэкономить 100 тысяч рублей? Кормите грудью

В 170 странах мира, в том числе и в России, ежегодно в начале августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. Проводят её для того, чтобы рассказывать молодым мамам о преимуществах естественного питания для младенцев и помогать в решении проблем, если это необходимо.