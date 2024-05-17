Когда начинать прикорм ребенка

Posted 17 мая, 16:29
Published 17 мая, 16:29
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
Есть мнение, что о готовности к прикорму говорит появление зубов у малыша. Но это не так. Зубы могут появиться и в 3 месяца, и в 9. Всё это — варианты нормы.
Как же понять, что у малыша есть пищевой интерес? Об этом рассказала консультант по грудному вскармливанию, мама четверых детей Олеся Рубанова.
«Проведите несложный тест. Посадите ребёнка рядом с собой и начните есть то, с чего можно начинать прикорм (например, кашу или овощи). Вы видите, что он потянулся к еде, просит её? Тогда дайте ему любимую игрушку или отвлеките чем-то ещё. Забыл о еде? Значит, пищевой интерес ещё не созрел. А если малыш отбросил игрушку и продолжает просить еду — это знак, что можно начинать прикорм!» — отметила она.
К сожалению, очень часто встречаются рекомендации прикармливать детей-искусственников раньше, чем грудничков: с 4 месяцев. Этот подход не имеет под собой никаких оснований.
«Я бы советовала мамам детей на искусственном вскармливании особенно не торопиться с прикормом. Малыши, которые кушают грудное молоко, получают с ним необходимые ферменты для созревания пищеварительной системы. Таким образом создается плацдарм для прикорма. Детям на смеси повезло меньше — в её составе нет многих важных ферментов. Поэтому пищеварительная система искусственников созревает дольше, чем у грудничков», — подчеркнула Олеся Рубанова.
Откуда же берет корни такая рекомендация? Раньше, 20–40 лет назад, молочные смеси были худшего качества. А ещё детей часто вместо грудного молока поили коровьим или козьим. Конечно, такой вариант совершенно не может удовлетворить потребности ребёнка. И когда-то рекомендации были созданы именно для подобных случаев. Но сегодня уже мало кто выкармливает грудничка молоком животных. Получается, ранний прикорм был обусловлен тем, что ребёнок просто недополучал питательных веществ, витаминов и микроэлементов.
Поэтому, если уж так сложилось, что ваш малыш переведен на смесь, помните — для него принципы начала прикорма — те же самые, что и для грудничка. А надписи на коробках детской еды «с 4 месяцев» — просто маркетинговая уловка, не более, резюмировала консультант.
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