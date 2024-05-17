Когда начинать прикорм ребенка

«Проведите несложный тест. Посадите ребёнка рядом с собой и начните есть то, с чего можно начинать прикорм (например, кашу или овощи). Вы видите, что он потянулся к еде, просит её? Тогда дайте ему любимую игрушку или отвлеките чем-то ещё. Забыл о еде? Значит, пищевой интерес ещё не созрел. А если малыш отбросил игрушку и продолжает просить еду — это знак, что можно начинать прикорм!» — отметила она.