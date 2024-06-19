Довольная мама и сытый малыш: Четыре главных правила прикорма

Posted 19 июня, 06:02
Published 19 июня, 06:02
Modified 10 сентября, 02:31
Updated 10 сентября, 02:31
Все индивидуально и зависит от ситуации. Однако нет большой разницы, с чего конкретно начинать знакомство с продуктами со взрослого стола, рассказала консультант по грудному вскармливанию и прикорму Мария Авдеева.
Начинайте с того, что едите сами. Не надо варить брокколи, если в вашей семье его не едят. Или начинать с каш, если вы их не едите, и причина лишь в том, что у ребёнка вес ниже среднего. Прикорм не является тем, что призван решить какие-то проблемы у малыша, подчеркнула она.
В любом случае до года основным питанием ребёнка остаётся грудное молоко или адаптированная смесь. Период с начала введения прикорма до года — это период знакомства малыша с семейным столом.
«Совершенно нет разницы, с каких продуктов начинать прикорм для детей на грудном или на искусственном вскармливании. Однако дети на естественном вскармливании проще принимают пищу, с которой уже знакомы на вкус через мамино молоко. Их желудочно-кишечный тракт проще справляется с новыми продуктами, он более устойчив к незнакомым консистенциям и готов их принимать и переваривать», — рассказала Мария Авдеева.
А с каких именно продуктов начинать — решать каждой семье. Есть лишь одно правило для всех: еда на вашем столе должна быть свежей, здоровой, полезной и разнообразной. Фастфуд точно не подходит для первого прикорма, акцентировала внимание эксперт.
Основным критерием того, что пора начинать прикорм — появление у ребёнка пищевого интереса. В этом случае он не просто из любопытства тянется к тому, что вы едите — ему именно интересен сам продукт.
Например, если вы завтракаете, и ребенок тянется руками к вашей ложке, а, получив её, бросает на пол — это пока не пищевой интерес. Когда же появляется истинный интерес, ребёнок не разбрасывает ложки, а пытается попробовать еду.
Чаще всего можно найти рекомендации начинать прикорм с овощей в виде пюре. Но именно попробовав брокколи или кабачок, ребенок может начать морщиться и выплевывать эту еду. Что же делать?
«Обратить внимание, едите ли вы сами эти продукты? Дети ведь все повторяют за родителями. Если те же кабачок и брокколи часто бывают на вашем столе, то и ребёнок будет к ним тянуться», — ответила Мария Авдеева.
«Не стоит расстраиваться, если что-то идет не так. Если малышу не понравился с первого раза какой-то овощ, это не значит, что и другой не придётся по вкусу. Пробуйте разные варианты, в том числе по консистенции: кусочками, в виде пюре или просто отварные и размятые вилкой. Миксуйте продукты. Возможно, ребёнку не нравился картофель в чистом виде, в форме пюре, а вместе с морковкой размятой вилкой — понравится!», — рекомендует эксперт.
Такой же подход можно применять и с любыми другими видами прикорма — например, кашами или мясом.
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