Довольная мама и сытый малыш: Четыре главных правила прикорма

Начинайте с того, что едите сами. Не надо варить брокколи, если в вашей семье его не едят. Или начинать с каш, если вы их не едите, и причина лишь в том, что у ребёнка вес ниже среднего. Прикорм не является тем, что призван решить какие-то проблемы у малыша, подчеркнула она.