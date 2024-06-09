Нужно ли допаивать новорожденных на грудном вскармливании

Posted 9 июня, 17:15
Published 9 июня, 17:15
Modified 10 сентября, 01:55
Updated 10 сентября, 01:55
Однако не стоит забывать, что во время их материнства время детей кормили грудью по режиму. И в перерывах между кормлениями малыш мог действительно захотеть пить, особенно если ему жарко.
Конечно, ждать 2-3 часа до следующего кормления ему было не только тяжело, но и опасно для жизни. Вода нужна для деток-искусственников и малышей, которых кормят грудью по режиму с большими перерывами, рассказала консультант по грудному вскармливанию Олеся Рубанова.
Современная наука гласит: вода ребенку при кормлении грудью по требованию не нужна до начала прикорма. То есть примерно до 6 месяцев.
Грудное молоко состоит из воды на 85-90%. Поэтому из материнской груди ребёнок не только ест, но и пьёт. При этом очень важно, чтобы малыш не перегревался и чтобы у него не могло возникнуть обезвоживание по другим причинам (например, острая кишечная инфекция с рвотой и диареей или сильный жар при ОРВИ).
Если Вы сомневаетесь, хватает ли малышу жидкости, проведите «тест на мокрые пеленки». Примерно после двухнедельного возраста ребенок должен мочиться хотя бы 12 раз в сутки. Если с этим — порядок, можете не сомневаться: молока хватает.
Помните: допаивание — не безобидная вещь! Оно может привести к нехватке грудного молока, особенно в первые недели жизни, когда лактация только устанавливается.
Молоко начинает вырабатываться в ответ на потребности ребёнка. Чем больше нужно малышу, тем больше мамин организм произведёт молока. Если ребёнок в перерывах между кормлениями будет пить воду или другую жидкость, то высасывать из груди будет меньше. Поэтому выработка молока снизится примерно на количество выпитой им воды.
Есть и ещё одна веская причина, по которой допаивание может отрицательно повлиять на грудное вскармливание. Воду чаще всего дают из бутылки. А это может испортить захват груди и привести к снижению лактации.
Помимо этого, из-за допаивания ребенок может не наедаться. Ведь молока он будет высасывать меньше.
Организм новорождённого не приспособлен для получения воды. Она будет перегружать его почки, а также заселять кишечный тракт ненужными в этом возрасте бактериями. А если вода некачественная, то высок риск заразиться кишечной инфекцией. К тому же, вода обладает способностью выводить из организма кальций и магний, а грудное молоко, напротив, помогает сохранять их в организме крохи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14