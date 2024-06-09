Нужно ли допаивать новорожденных на грудном вскармливании

Грудное молоко состоит из воды на 85-90%. Поэтому из материнской груди ребёнок не только ест, но и пьёт. При этом очень важно, чтобы малыш не перегревался и чтобы у него не могло возникнуть обезвоживание по другим причинам (например, острая кишечная инфекция с рвотой и диареей или сильный жар при ОРВИ).