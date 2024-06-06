Почему сказки на ночь так важны для детей

Posted 6 июня, 16:39
Published 6 июня, 16:39
Modified 10 сентября, 01:52
Updated 10 сентября, 01:52
Дети до трех лет воспринимают сказки как благотворный посыл от родителей. В нем содержатся ласка, тепло, забота, внимание. Мамы и папы, читая сказки детям, формируют их словарный запас, позволяют узнавать новые слова и явления, учат грамотному произношению. В этом возрасте малыши способны воспринимать только простые темы. Примеры таких сказок: «Колобок», «Репка», «Мальчик-с-пальчик». Главное, чтобы детские произведения были со счастливым финалом. Для того чтобы ребенок в процессе слушания понимал, что есть добро, а что зло, задавайте ему вопросы. Например: «А как бы ты поступил на месте героя? Давай обсудим».
Дошколята от трех до шести лет должны воспринимать сказки как процесс получения знаний. А чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным, важно выбирать сказки с захватывающим сюжетом. Так, ребята в таком возрасте любят слушать сказки про приключения, магию, чудеса, добрых и злых волшебников. Примерами таких произведений могут служить «Снежная королева», «Питер Пэн», «Маленький принц». Выбирайте сказки, которые развивают память и воображение дошкольника, нравственные нормы и эмоциональный интеллект. Также сказка не должна приносить беспокойство и оставлять неприятные впечатления.
Детям от шести до десяти лет тоже очень важны сказки. Они помогают расширять кругозор, совершенствовать грамотность, углублять понимание вещей и явлений. Подросшие дети любят познавательные сказки — это, как правило, авторские произведения. К примеру, «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города», «Старик Хоттабыч» и другие. Важно, чтобы сказки вдохновляли и мотивировали читающего. Очень полезно обсуждать сказки с ребенком после прочтения.
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