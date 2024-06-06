Почему сказки на ночь так важны для детей

Дети до трех лет воспринимают сказки как благотворный посыл от родителей. В нем содержатся ласка, тепло, забота, внимание. Мамы и папы, читая сказки детям, формируют их словарный запас, позволяют узнавать новые слова и явления, учат грамотному произношению. В этом возрасте малыши способны воспринимать только простые темы. Примеры таких сказок: «Колобок», «Репка», «Мальчик-с-пальчик». Главное, чтобы детские произведения были со счастливым финалом. Для того чтобы ребенок в процессе слушания понимал, что есть добро, а что зло, задавайте ему вопросы. Например: «А как бы ты поступил на месте героя? Давай обсудим».