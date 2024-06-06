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Posted 6 июня, 16:39

Published 6 июня, 16:39

Modified 10 сентября, 01:52

Updated 10 сентября, 01:52

Почему сказки на ночь так важны для детей

Почему сказки на ночь так важны для детей

6 июня 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
Почему сказки на ночь так важны для детей
Дети очень любят, когда родители читают им на ночь сказки. И этим моментом нужно пользоваться. Ведь сказки — это особый вид творческой терапии, благодаря которой ребенок успокаивается, развивает воображение, творческое мышление, логику. Какие сказки нужны детям исходя из их возраста?

Совсем крохам

Дети до трех лет воспринимают сказки как благотворный посыл от родителей. В нем содержатся ласка, тепло, забота, внимание. Мамы и папы, читая сказки детям, формируют их словарный запас, позволяют узнавать новые слова и явления, учат грамотному произношению. В этом возрасте малыши способны воспринимать только простые темы. Примеры таких сказок: «Колобок», «Репка», «Мальчик-с-пальчик». Главное, чтобы детские произведения были со счастливым финалом. Для того чтобы ребенок в процессе слушания понимал, что есть добро, а что зло, задавайте ему вопросы. Например: «А как бы ты поступил на месте героя? Давай обсудим».

Дошколятам

Дошколята от трех до шести лет должны воспринимать сказки как процесс получения знаний. А чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным, важно выбирать сказки с захватывающим сюжетом. Так, ребята в таком возрасте любят слушать сказки про приключения, магию, чудеса, добрых и злых волшебников. Примерами таких произведений могут служить «Снежная королева», «Питер Пэн», «Маленький принц». Выбирайте сказки, которые развивают память и воображение дошкольника, нравственные нормы и эмоциональный интеллект. Также сказка не должна приносить беспокойство и оставлять неприятные впечатления.

Детям от шести до десяти лет тоже очень важны сказкиДетям от шести до десяти лет тоже очень важны сказки
Детям от шести до десяти лет тоже очень важны сказки. Фото: Изображение Midjourney

Школьникам младшего возраста

Детям от шести до десяти лет тоже очень важны сказки. Они помогают расширять кругозор, совершенствовать грамотность, углублять понимание вещей и явлений. Подросшие дети любят познавательные сказки — это, как правило, авторские произведения. К примеру, «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города», «Старик Хоттабыч» и другие. Важно, чтобы сказки вдохновляли и мотивировали читающего. Очень полезно обсуждать сказки с ребенком после прочтения.

#Общество#Дети#Все материалы авторов
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