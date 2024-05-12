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Posted 12 мая, 06:31

Published 12 мая, 06:31

Modified 9 сентября, 22:53

Updated 9 сентября, 22:53

Ребенок плохо ест: что делать?

Ребенок плохо ест: что делать?

12 мая 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Многие родители рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда их дети отказываются есть, казалось бы, вкусную и полезную еду. Что же нужно делать, если ваш ребенок плохо ест?

 

Важно садиться за стол всей семьёй. Даже если ребенок маленький (а прикорм, как известно, по нынешним рекомендациям следует начинать не раньше полугода), он все равно гораздо охотнее будет есть вместе с папой и мамой, наблюдая, как это делают взрослые, нежели когда его одного кормят с ложки всей семьёй, ведь пример взрослых — это лучший учитель ребёнка.

Старайтесь кормить тогда, когда ребенок проголодался, даже если установленное время кормления ещё не наступило. Ведь чувство голода вряд ли будет способствовать хорошему настроению и самочувствию.

Еще одна рекомендация: кормить, играя. Можно усадить несколько любимых игрушек ребенка рядом и вместе с ним кормить сначала их, а потом уже его — такая игра обязательно понравится малышу, и он наверняка съест то, что «едят» его любимые игрушки.

Позвольте ребенку есть самому, когда он способен держать ложку более-менее уверенно. И даже настаивайте на этом, иначе потом будет сложно добиться самостоятельности в этом вопросе. Обычно в полтора года дети уже вполне могут это делать, однако маме гораздо проще быстро и аккуратно покормить самой, чем смотреть, как любимое чадо растирает еду по лицу, роняет её на пол и неумело пытается попасть ложкой в рот. К тому же ребенку, который умеет есть сам, гораздо проще будет адаптироваться в детском саду.

Поощряйте любую возможную физическую активность ребенка, лучше всего на свежем воздухе. Кроме огромной пользы для здоровья это приносит и не менее огромную пользу для аппетита.

Если у вашего ребенка уже сформировались неправильные пищевые привычки или он отказывается есть добровольно, лучше вооружиться терпением и исправлять ситуацию постепенно.

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#Семья#Кормление#Ребенок
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