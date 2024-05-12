Ребенок плохо ест: что делать?

Posted 12 мая, 06:31
Published 12 мая, 06:31
Modified 9 сентября, 22:53
Updated 9 сентября, 22:53
Важно садиться за стол всей семьёй. Даже если ребенок маленький (а прикорм, как известно, по нынешним рекомендациям следует начинать не раньше полугода), он все равно гораздо охотнее будет есть вместе с папой и мамой, наблюдая, как это делают взрослые, нежели когда его одного кормят с ложки всей семьёй, ведь пример взрослых — это лучший учитель ребёнка.
Старайтесь кормить тогда, когда ребенок проголодался, даже если установленное время кормления ещё не наступило. Ведь чувство голода вряд ли будет способствовать хорошему настроению и самочувствию.
Еще одна рекомендация: кормить, играя. Можно усадить несколько любимых игрушек ребенка рядом и вместе с ним кормить сначала их, а потом уже его — такая игра обязательно понравится малышу, и он наверняка съест то, что «едят» его любимые игрушки.
Позвольте ребенку есть самому, когда он способен держать ложку более-менее уверенно. И даже настаивайте на этом, иначе потом будет сложно добиться самостоятельности в этом вопросе. Обычно в полтора года дети уже вполне могут это делать, однако маме гораздо проще быстро и аккуратно покормить самой, чем смотреть, как любимое чадо растирает еду по лицу, роняет её на пол и неумело пытается попасть ложкой в рот. К тому же ребенку, который умеет есть сам, гораздо проще будет адаптироваться в детском саду.
Поощряйте любую возможную физическую активность ребенка, лучше всего на свежем воздухе. Кроме огромной пользы для здоровья это приносит и не менее огромную пользу для аппетита.
Если у вашего ребенка уже сформировались неправильные пищевые привычки или он отказывается есть добровольно, лучше вооружиться терпением и исправлять ситуацию постепенно.
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