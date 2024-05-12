Ребенок плохо ест: что делать?

Позвольте ребенку есть самому, когда он способен держать ложку более-менее уверенно. И даже настаивайте на этом, иначе потом будет сложно добиться самостоятельности в этом вопросе. Обычно в полтора года дети уже вполне могут это делать, однако маме гораздо проще быстро и аккуратно покормить самой, чем смотреть, как любимое чадо растирает еду по лицу, роняет её на пол и неумело пытается попасть ложкой в рот. К тому же ребенку, который умеет есть сам, гораздо проще будет адаптироваться в детском саду.