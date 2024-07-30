Модные сочетания лета 2024: макси-платье и кардиган — стильный дуэт

Как носить этот тренд? Так как комплект создан для тех, кто не хочет создавать сложные образы, но предпочитает женственность и легкость, аксессуары будут такими же простыми и непринужденными. Лучшей дневной парой данному наряду составят шлепанцы на плоской подошве, сандали, балетки. А на вечер — босоножки на маленьком каблуке или даже остроносые сабо. Сумочку следует подбирать маленькую, на тонком ремешке.