newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 12:38

Published 30 июля, 12:38

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Длинное платье и кардиган

Модные сочетания лета 2024: макси-платье и кардиган — стильный дуэт

30 июля 2024, 12:38
Фото: соцсети
Длинное платье и кардиган
Самый актуальный летний наряд для последнего летнего месяца — длинное платье-макси и накинутый небрежно на плечи вязанный тонкий кардиган. Рассказываем, какие образы являются самыми модными в 2024 году.

Образ, который стал популярным благодаря прохладным летним вечерам, плавно вливается в массы и активно завоевывает внимание. Все больше девушек предпочитают невинную, простую женственность, которая создается двумя простыми предметами гардероба.

Основательницей этого образа стала Джорджина Родригес, гражданская жена Криштиану Роналду, которая вместе со футболистом и детьми переехала в Саудовскую Аравию. Девушке приходиться соблюдать соответствующий мусульманской стране дресс код и носить чуть более закрытые наряды, но не лишённые женственности.

Чтобы создать этот невероятно модный комплект, следует обратить внимание на два основных правила — тонкая многослойность и монохромность. Самыми популярными оттенками являются — нежно-розовый, жемчужно-серый, бледно-лиловый и блеклый лимонный. Выбор ткани разнится от тонкого джерси до хлопка и шелка. Исключение составляют атласные материалы, использовать которые уместно в вечернее время.

Как носить этот тренд? Так как комплект создан для тех, кто не хочет создавать сложные образы, но предпочитает женственность и легкость, аксессуары будут такими же простыми и непринужденными. Лучшей дневной парой данному наряду составят шлепанцы на плоской подошве, сандали, балетки. А на вечер — босоножки на маленьком каблуке или даже остроносые сабо. Сумочку следует подбирать маленькую, на тонком ремешке.

Читайте также:
Как носить брюки с принтом «зебра» в 2024 годуПокупаем новый тренд лета-2024: платье-майку3 бюджетных базовых топа-2024 впишутся в любой гардероб
#Эмилия Шпилева#Мода#Лето#Одежда#Тренды 2024#Платье#Женская одежда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика