Модные сочетания лета 2024: макси-платье и кардиган — стильный дуэт

Posted 30 июля, 12:38
Published 30 июля, 12:38
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Образ, который стал популярным благодаря прохладным летним вечерам, плавно вливается в массы и активно завоевывает внимание. Все больше девушек предпочитают невинную, простую женственность, которая создается двумя простыми предметами гардероба.
Основательницей этого образа стала Джорджина Родригес, гражданская жена Криштиану Роналду, которая вместе со футболистом и детьми переехала в Саудовскую Аравию. Девушке приходиться соблюдать соответствующий мусульманской стране дресс код и носить чуть более закрытые наряды, но не лишённые женственности.
Чтобы создать этот невероятно модный комплект, следует обратить внимание на два основных правила — тонкая многослойность и монохромность. Самыми популярными оттенками являются — нежно-розовый, жемчужно-серый, бледно-лиловый и блеклый лимонный. Выбор ткани разнится от тонкого джерси до хлопка и шелка. Исключение составляют атласные материалы, использовать которые уместно в вечернее время.
Как носить этот тренд? Так как комплект создан для тех, кто не хочет создавать сложные образы, но предпочитает женственность и легкость, аксессуары будут такими же простыми и непринужденными. Лучшей дневной парой данному наряду составят шлепанцы на плоской подошве, сандали, балетки. А на вечер — босоножки на маленьком каблуке или даже остроносые сабо. Сумочку следует подбирать маленькую, на тонком ремешке.