Покупаем новый тренд лета-2024: платье-майку

Платье невероятно универсально для любых случаев. Оно идеально подойдет для праздничного гардероба и для вечерних прогулок. Просто добавьте укороченный кардиган или накиньте свой любимый блейзер, чтобы придать образу более элегантный вид. Что касается обуви, то здесь будут великолепно смотреться балетки, кроссовками и босоножки на ремешках.