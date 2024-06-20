Покупаем новый тренд лета-2024: платье-майку

Posted 20 июня, 12:08
Published 20 июня, 12:08
Modified 10 сентября, 02:40
Updated 10 сентября, 02:40
На городских улицах появляются платья особого типа — с облегающим лифом без рукавов в стиле «топ-майка». Новомодный хит представлен из тонкого трикотажа в рубчик и длинной юбки. В 2024 году эту модель уже прозвали платьем-майкой.
Эти платья удобны, практичны и позволяют быстро создать лук. Самые модные фасоны имеют заниженную талию, простой или расклешенный крой, смелые вырезы и карманы.
Платье невероятно универсально для любых случаев. Оно идеально подойдет для праздничного гардероба и для вечерних прогулок. Просто добавьте укороченный кардиган или накиньте свой любимый блейзер, чтобы придать образу более элегантный вид. Что касается обуви, то здесь будут великолепно смотреться балетки, кроссовками и босоножки на ремешках.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14