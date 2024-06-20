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Posted 20 июня, 12:08

Published 20 июня, 12:08

Modified 10 сентября, 02:40

Updated 10 сентября, 02:40

Покупаем новый тренд лета-2024: платье-майку

20 июня 2024, 12:08
Рассказываем, какие фасоны длинного платья на тонких бретельках будут актуальны этим летом.

На городских улицах появляются платья особого типа — с облегающим лифом без рукавов в стиле «топ-майка». Новомодный хит представлен из тонкого трикотажа в рубчик и длинной юбки. В 2024 году эту модель уже прозвали платьем-майкой.

Эти платья удобны, практичны и позволяют быстро создать лук. Самые модные фасоны имеют заниженную талию, простой или расклешенный крой, смелые вырезы и карманы.

Платье невероятно универсально для любых случаев. Оно идеально подойдет для праздничного гардероба и для вечерних прогулок. Просто добавьте укороченный кардиган или накиньте свой любимый блейзер, чтобы придать образу более элегантный вид. Что касается обуви, то здесь будут великолепно смотреться балетки, кроссовками и босоножки на ремешках.

#Эмилия Шпилева#Мода#Одежда#Тренды 2024#Платье
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