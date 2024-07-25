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Posted 25 июля, 10:21

Published 25 июля, 10:21

Modified 10 сентября, 04:28

Updated 10 сентября, 04:28

3 бюджетных базовых топа-2024 впишутся в любой гардероб

3 бюджетных базовых топа-2024 впишутся в любой гардероб

25 июля 2024, 10:21
Фото: grazia.ru, dzen.ru
3 бюджетных базовых топа-2024 впишутся в любой гардероб
Эти базовые топы должны быть в гардеробе каждой модницы в сезоне-2024. Они отлично сочетаются с любой одеждой и стилем, выглядят нескучно и их можно носить почти круглый год. А еще они доступны по цене.

Кроп-топы

Отлично подчеркивают фигуру и хорошо комбинируются практически с любой одеждой.

Укороченный топ «а-ля 90-е» отлично сочетается с брюками-палаццо и юбками-миди, с белой рубашкой и короткими джинсовыми шортами.

Кружевные кроп-топы подойдут любительницам стиля бохо, а минималистичные модели на тонких бретелях подчеркнут сексуальность и женственность образа.

  • Трикотажные изделия и ткани в рубчик очень комфортны и сочетаются с чем угодно. А для элегантных образов выбирайте модели из роскошного атласа.

Бандо-трубы

Трендовые бандо-трубы — универсальный вариант сезона-2024, так как сочетает в себе кокетство и простоту. Хороши в повседневной носке и для праздничных вечеринок.

Ультратонкие бандо-трубы создадут соблазнительный образ в духе героини «Секса в большом городе».

Модели с акцентной фактурой (жатка, рубчик, стразы) одинаково хорошо смотрятся с повседневными джинсами и пышными вечерними юбками. А если хотите соответствовать стилю «нулевых», комбинируйте бандо-трубы с ультрамодными бриджами или карго.

  • Для базового гардероба лучше выбирать топы нейтральных оттенков. Лучший вариант — черный, серый, белый, бежевый оттенок. Чтобы они не смотрелись скучно, выбирайте модели с интересными акцентами: ассиметричные бретели, завязки на воротнике.

Майка-алкоголичка

Стилисты называют майки-алкоголички одним из главных трендов сезона-2024. Самое простое комбо на каждый день: топ с джинсами или бермудами плюс длинная белая рубашка.

  • Для ярких образов советуем дополнить базовую майку-алкоголичку макси-юбкой красного цвета. Еще один стильный вариант — классический брючный костюм: льняной жакет и брюки плюс лоферы в тон.
#Алина Ибрагимова#Мода#Лето#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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