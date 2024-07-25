3 бюджетных базовых топа-2024 впишутся в любой гардероб

Кроп-топы Бандо-трубы Майка-алкоголичка

Эти базовые топы должны быть в гардеробе каждой модницы в сезоне-2024. Они отлично сочетаются с любой одеждой и стилем, выглядят нескучно и их можно носить почти круглый год. А еще они доступны по цене.