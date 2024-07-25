3 бюджетных базовых топа-2024 впишутся в любой гардероб

Posted 25 июля, 10:21
Published 25 июля, 10:21
Modified 10 сентября, 04:28
Updated 10 сентября, 04:28
Отлично подчеркивают фигуру и хорошо комбинируются практически с любой одеждой.
Укороченный топ «а-ля 90-е» отлично сочетается с брюками-палаццо и юбками-миди, с белой рубашкой и короткими джинсовыми шортами.
Кружевные кроп-топы подойдут любительницам стиля бохо, а минималистичные модели на тонких бретелях подчеркнут сексуальность и женственность образа.
Трендовые бандо-трубы — универсальный вариант сезона-2024, так как сочетает в себе кокетство и простоту. Хороши в повседневной носке и для праздничных вечеринок.
Ультратонкие бандо-трубы создадут соблазнительный образ в духе героини «Секса в большом городе».
Модели с акцентной фактурой (жатка, рубчик, стразы) одинаково хорошо смотрятся с повседневными джинсами и пышными вечерними юбками. А если хотите соответствовать стилю «нулевых», комбинируйте бандо-трубы с ультрамодными бриджами или карго.
Стилисты называют майки-алкоголички одним из главных трендов сезона-2024. Самое простое комбо на каждый день: топ с джинсами или бермудами плюс длинная белая рубашка.
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