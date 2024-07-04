Как носить брюки с принтом «зебра» в 2024 году

Posted 4 июля, 06:31
Published 4 июля, 06:31
Modified 10 сентября, 03:25
Updated 10 сентября, 03:25
Последние несколько лет животный принт был неуклонно растущей тенденцией, сошедшей к нам с модных подиумов. Из-за своей большой популярности, ставшей уже классикой, животный рисунок считается нейтральным принтом, который можно сочетать практически с чем угодно.
Принт «зебра» считается альтернативой леопардовому, поэтому при выборе образа стоит руководствоваться теми же общими принципами выбора цвета и фасона.
Существует бесчисленное множество способов подчеркнуть принт «зебра» в повседневном наряде. Брюки с этим рисунком на первый взгляд могут показаться слишком яркими, но в 2024 году они переживают невероятный бум, который взяли на вооружение многие марки одежды. Если вы любите выделяться, этот вариант одежды для вас.
Брюки могут быть расклешенными, прямыми или зауженными. С принтом «зебра» они настолько эффектны, что сами по себе являются изюминкой наряда. Их можно носить с любым верхом: укороченные топы или боди, кожаные куртки, бомберы, однотонные футболки с броскими яркими аксессуарами, босоножки на шпильке, массивные белые или черные кроссовки и топ-бандо.
Хотя принт «зебра» чаще всего черно-белый, вы можете носить с ним практически любой цвет, который вам нравится. Постарайтесь чтобы остальные детали вашего образа были относительно приглушенными. Наиболее удачными соседями считаются белый и черный цвет, который поддерживает анималистичные полоски.
Для еще более эффектного выхода могут помочь неоновые цвета. Это смелый и модный выбор, который можно видеть на знаменитостях и блогерах.
Включение фиолетового, голубого и розового оттенков уводят от классического черно-белого сочетания, привнося в образ более интересную фактуру.
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