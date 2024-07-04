Как носить брюки с принтом «зебра» в 2024 году

Существует бесчисленное множество способов подчеркнуть принт «зебра» в повседневном наряде. Брюки с этим рисунком на первый взгляд могут показаться слишком яркими, но в 2024 году они переживают невероятный бум, который взяли на вооружение многие марки одежды. Если вы любите выделяться, этот вариант одежды для вас.