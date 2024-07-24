Ученые назвали реальную пользу цветотерапии

«Восприятие цвета — очень субъективная характеристика, каждый человек видит краски по-разному. Поэтому универсального ответа на вопрос, как тот или иной оттенок влияет на человека, нет. Тем не менее есть ряд исследований, которые позволяют сделать вывод о том, что различные цвета могут воздействовать на наше настроение и эмоциональное состояние», — говорит психолог Василиса Громыко.