Ученые назвали реальную пользу цветотерапии

Posted 24 июля, 16:14
Published 24 июля, 16:14
Modified 10 сентября, 01:39
Updated 10 сентября, 01:39
В психологии есть отдельная область, изучающая влияние цветов на человеческие эмоции, психику, поведение. Так, к примеру, считается, что зеленый влияет на человека успокаивающе, позволяет собраться с мыслями, сконцентрироваться, а оранжевый несет заряд радости бодрости и хорошего настроения.
«Восприятие цвета — очень субъективная характеристика, каждый человек видит краски по-разному. Поэтому универсального ответа на вопрос, как тот или иной оттенок влияет на человека, нет. Тем не менее есть ряд исследований, которые позволяют сделать вывод о том, что различные цвета могут воздействовать на наше настроение и эмоциональное состояние», — говорит психолог Василиса Громыко.
По словам специалиста, красный и оранжевый благотворно влияют на пищеварение, повышают аппетит. Их можно использовать, к примеру, в оформлении кухни или столовой. А вот если хотите похудеть, то возьмите тарелку синего или фиолетового цвета — эти оттенки снижают желание есть.
Голубой и зеленый способствуют успокоению, повышению внимательности. Первый ассоциируется у нас с морской гладью, а второй — с травой, лесом. Поэтому эти оттенки часто можно увидеть в интерьере школьных кабинетов.
Влияние оттенков на эмоциональный фон человека — истина, которая уже неоднократно доказана множеством научных экспериментов. Каждая цветовая палитра по-своему воздействует на наше поведение, эмоции, настрой, общее моральное состояние. Вот почему жизненно важно уделять внимание окружающей нас цветовой гамме. Она может стать тем инструментом, при помощи которого мы можем сделать свою жизнь ярче, позитивнее и продуктивнее.
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