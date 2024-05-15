newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая, 12:55

Published 15 мая, 12:55

Modified 9 сентября, 23:04

Updated 9 сентября, 23:04

Тексты песен стали злее и проще

Тексты песен стали злее и проще

15 мая 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Тексты песен стали злее и проще
Ученым удалось выяснить, как изменилась музыка в разных жанрах за последние 50 лет. Исследование опубликовали в журнале Scientific Reports. Специалисты проанализировали тысячи англоязычных песен, выпущенных с 1970 года.

Обнаружено, что тексты песен за последние 50 лет стали более личными, простыми и заряженными негативными эмоциями. Анализ показал, что в песнях теперь используется больше рифмованных слов и припевов.

«Во всех жанрах тексты песен имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися», — отметил старший автор исследования.

Песни стали более личными, местоимения «мои» и «мне» встречаются чаще почти во всех жанрах. Современные тексты оказались более эмоциональными — во всех жанрах увеличилось использование слов, связанных с негативными эмоциями, при этом в рэпе наблюдается наибольший рост гнева.

Также в рэпе текст играет наиболее заметную роль. Слушатели чаще всего просматривали рэп-тексты онлайн, но было замечено, что «богатство» словарного запаса жанра, описываемое как количество используемых уникальных слов, со временем уменьшалось.

Поклонники музыки кантри с большей вероятностью искали тексты новых песен, а слушатели рока, наоборот, чаще просматривали тексты старых композиций, что, по мнению исследователей, отражает возраст аудитории этих жанров.

Для поп-музыки тексты не очень значимый показатель. Авторы исследования связывают это с тем, что люди сталкиваются с большим выбором и склонны отдавать предпочтение вещам, которые легче обрабатывать.

Анализ также показывает, что почти половина слушателей музыкальных площадок переключают песню до того, как она закончится, а почти четверть переключают непонравившийся трек в первые пять секунд.

#Общество#Музыка#Все материалы авторов#Дизайн
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика