Тексты песен стали злее и проще

Posted 15 мая, 12:55
Published 15 мая, 12:55
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Обнаружено, что тексты песен за последние 50 лет стали более личными, простыми и заряженными негативными эмоциями. Анализ показал, что в песнях теперь используется больше рифмованных слов и припевов.
«Во всех жанрах тексты песен имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися», — отметил старший автор исследования.
Песни стали более личными, местоимения «мои» и «мне» встречаются чаще почти во всех жанрах. Современные тексты оказались более эмоциональными — во всех жанрах увеличилось использование слов, связанных с негативными эмоциями, при этом в рэпе наблюдается наибольший рост гнева.
Также в рэпе текст играет наиболее заметную роль. Слушатели чаще всего просматривали рэп-тексты онлайн, но было замечено, что «богатство» словарного запаса жанра, описываемое как количество используемых уникальных слов, со временем уменьшалось.
Поклонники музыки кантри с большей вероятностью искали тексты новых песен, а слушатели рока, наоборот, чаще просматривали тексты старых композиций, что, по мнению исследователей, отражает возраст аудитории этих жанров.
Для поп-музыки тексты не очень значимый показатель. Авторы исследования связывают это с тем, что люди сталкиваются с большим выбором и склонны отдавать предпочтение вещам, которые легче обрабатывать.
Анализ также показывает, что почти половина слушателей музыкальных площадок переключают песню до того, как она закончится, а почти четверть переключают непонравившийся трек в первые пять секунд.
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