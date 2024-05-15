Тексты песен стали злее и проще

Песни стали более личными, местоимения «мои» и «мне» встречаются чаще почти во всех жанрах. Современные тексты оказались более эмоциональными — во всех жанрах увеличилось использование слов, связанных с негативными эмоциями, при этом в рэпе наблюдается наибольший рост гнева.