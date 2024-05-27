Морковка на кисточке: как конь Блу создает красочные и востребованные картины

Posted 27 мая, 11:42
Published 27 мая, 11:42
Modified 9 сентября, 23:46
Updated 9 сентября, 23:46
Сама Талли — художница, поэтому сразу задалась вопросом, разделяет ли ее лошадь любовь к рисованию. Женщина приклеила кисточку к морковке и разместила перед конем холст.
«Лошадь повела себя так, словно уже знала, что ей нужно нанести несколько мазков», — говорит Талли.
Иногда хозяйка отламывала морковку и отдавала Блу, пока сама меняла цвет краски.
«В конце концов, кажется, Блу даже не думал о морковке, а только о картине», — добавляет художница.
Талли выставляет работы в своем магазине и продает онлайн. На сегодняшний день купили около дюжины произведений. К каждой картине прилагается фотография, на которой Блу её рисует.
«На его картинах всегда есть кусочки грязи и клочья волос, потому что иногда он роняет кисточку, — говорит владелица. — Таким образом, покупатели получают не только краску, но и небольшой коллаж.
По словам Талли, лошадь любит рисовать даже больше, чем поездки верхом и начинает восторженно ржать, когда видит хозяйку с кисточкой.
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