Новую фреску Бэнкси приходится защищать от вандалов и поклонников

Posted 15 мая, 12:08
Published 15 мая, 12:08
Modified 9 сентября, 23:03
Updated 9 сентября, 23:03
На изображении, нарисованном на стене жилого здания, запечатлен человек с мойкой высокого давления, находящийся под полосами зеленого цвета. При определенном ракурсе зеленая краска кажется листвой сухого дерева во дворе.
После попытки испортить работу было установлено металлическое ограждение. Впоследствии появились барьеры из дерева и защитный пластик.
Многие горожане выразили недовольство из-за барьера, который мешает разглядеть работу Бэнкси. При этом чиновники городского совета опасаются, что присутствие фрески может нарушить покой жильцов.
Представитель совета отметил: «Работы Бэнкси привлекают огромные толпы, и нам нужно защитить искусство и местных жителей от негативного воздействия большого числа посетителей».
В ближайшем будущем совет намерен установить новый защитный барьер, состоящий из прозрачных пластиковых панелей, чтобы сохранить и доступ к фреске, и комфорт для жильцов.
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