Скандал с Натальей Ионовой: кто из звезд ее поддержал и кто осудил

С чего все началось Реакция звезд

В соцсетях не утихают обсуждения поступка Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, и ее сообщения, в котором она объясняет причину своего странного поведения на недавнем выступлении.