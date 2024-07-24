Скандал с Натальей Ионовой: кто из звезд ее поддержал и кто осудил

Posted 24 июля, 11:29
Published 24 июля, 11:29
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
Концерт певицы Глюкозы в Красноярске прошел 21 июля. Ее выступление оставило зрителей в недоумении: артистка на сцене вела себя странно, двигалась заторможенно, при пении явно не попадала в ноты и совершала недвусмысленные движения. Многие пользователи соцсетей, где появились видео выступления, предположили, что Ионова находилась в состоянии наркотического опьянения, и подвергли ее осуждению.
Бывший продюсер певицы Максим Фадеев отреагировал на видео жестко и заявил, что собирается отобрать у певицы право использовать псевдоним «Глюк'oZа», исполнять его песни, и планирует подать иск в суд.
Позднее Ионова в своих соцсетях разместила сообщение, в котором постаралась объяснить свое странное поведение на сцене. Она отметила, что его причина — прием антидепрессантов и сложное психологическое состояние после ухода из жизни бабушки. Также Ионова отметила, что свою роль сыграл и длительный конфликт с Фадеевым.
Многие звезды шоу-бизнеса поддержали Ионову после ее сообщения. К примеру, актриса Мария Кожевникова призвала всех стать добрее и напомнила, что оступиться может каждый. Шоумен Михаил Галустян пожелал Наталье поскорее поправить здоровье.
По словам продюсера Яны Рудковской, Наталья Ионова — надежный и ответственный человек, который никогда не подводит, а актер Павел Деревянко обратил внимание на то, что у каждого в жизни бывают сложные периоды. Также певицу поддержали Ольга Орлова, Марина Юдашкина и Ксения Собчак. Последняя подвергла критике поведение Максима Фадеева, отметив, что он цинично пользуется сложившейся ситуацией.
Сам Фадеев отреагировал на сообщение Ионовой фразой о том, что «вранье и манипуляции — ее конек», и отметил, что раньше Наталья была совсем другой. Также Фадеев напомнил, что многое сделал и для Ионовой, и для ее семьи.
На сторону Максима Фадеева встала Настасья Самбурская. Она отметила, что сообщение Ионовой способствует формированию неверного представления в обществе об антидепрессантах.
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