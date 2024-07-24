Люси Лоулесс скоро снова появится на экранах

Posted 24 июля, 11:29
Published 24 июля, 11:29
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
56-летняя знаменитость принимает участие в съемках сериала «Спартак: Дом Ашура». Десять лет назад Лоулесс сыграла роль Лукреции в первой части исторического многосерийного фильма о Спартаке. Продюсер сериала — Стивен С. ДеНайт.
На счету Люси Лоулесс не только роль воинственной Зены. Знаменитость пробовала свои силы как режиссер в документальном проекте, а также была одним из создателей мультипликационного фильма «Миньоны: Грювитация». Зрители запомнили актрису и по таким телевизионным проектам, как «Полет конкордов», «Секретные материалы» и другие.
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