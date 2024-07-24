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Posted 24 июля, 11:29

Published 24 июля, 11:29

Modified 10 сентября, 04:24

Updated 10 сентября, 04:24

Люси Лоулесс скоро снова появится на экранах

24 июля 2024, 11:29
Киноактриса Люси Лоулесс, которая сыграла главную роль в многосерийном фильме «Зена — королева воинов», скоро вновь появится на экранах.

56-летняя знаменитость принимает участие в съемках сериала «Спартак: Дом Ашура». Десять лет назад Лоулесс сыграла роль Лукреции в первой части исторического многосерийного фильма о Спартаке. Продюсер сериала — Стивен С. ДеНайт.

На счету Люси Лоулесс не только роль воинственной Зены. Знаменитость пробовала свои силы как режиссер в документальном проекте, а также была одним из создателей мультипликационного фильма «Миньоны: Грювитация». Зрители запомнили актрису и по таким телевизионным проектам, как «Полет конкордов», «Секретные материалы» и другие.

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#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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