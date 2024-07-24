Люси Лоулесс скоро снова появится на экранах

На счету Люси Лоулесс не только роль воинственной Зены. Знаменитость пробовала свои силы как режиссер в документальном проекте, а также была одним из создателей мультипликационного фильма «Миньоны: Грювитация». Зрители запомнили актрису и по таким телевизионным проектам, как «Полет конкордов», «Секретные материалы» и другие.