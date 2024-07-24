Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук разводится с мужем

Posted 24 июля, 12:04
Published 24 июля, 12:04
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
20 июля Татьяна Бакальчук, основатель крупнейшего в России маркетплейса Wildberries, сообщила о том, что собирается развестись с супругом, Владиславом Бакальчуком. Соответствующее сообщение появилось в ее телеграм-канале, где она комментировала происходящие в компании изменения. Бакальчук сообщила о приходе в команду двух новых топ-менеджеров — Бориса Пешняка и Юрия Усольцева.
Накануне муж Татьяны Бакальчук встречался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и в беседе с ним назвал приход в команду Wildberries новых участников рейдерским захватом. При этом Татьяна Бакальчук в своем сообщении опровергла эти слова, объяснив, что речь идет о разводе.
Как отмечает Татьяна Бакальчук в своем сообщении, с супругом все деловые решения обсуждались, он оставался и остается в курсе всех происходящих в компании событий.
Причину, в силу которой было принято решение о разводе, Татьяна Бакальчук не называет. Однако известно, что будущие супруги познакомились больше 20 лет назад, а компания Wildberries была основана ими в 2004 году. Владислав Бакальчук принимал непосредственное участие в запуске интернет-магазина, занимался разработкой сайта, а Татьяна в тот период была в декрете. По образованию она преподаватель иностранного языка, раньше работала в школе и в качестве репетитора, однако денег, по ее собственным словам, на жизнь не хватало.
В официальном сообщении, опубликованном пресс-службой «Вайлдберриз», отмечается, что подробности развода для деловых изданий интереса не представляют, компания продолжает работу в обычном режиме.
Напомним, Татьяна Бакальчук — самая богатая женщина РФ, ее состояние оценивается более чем в семь миллиардов долларов. У них с мужем 7 детей, самые младшие из которых, двойняшки, родились осенью 2021 года.
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