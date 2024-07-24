Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук разводится с мужем

Причину, в силу которой было принято решение о разводе, Татьяна Бакальчук не называет. Однако известно, что будущие супруги познакомились больше 20 лет назад, а компания Wildberries была основана ими в 2004 году. Владислав Бакальчук принимал непосредственное участие в запуске интернет-магазина, занимался разработкой сайта, а Татьяна в тот период была в декрете. По образованию она преподаватель иностранного языка, раньше работала в школе и в качестве репетитора, однако денег, по ее собственным словам, на жизнь не хватало.