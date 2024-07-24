Холли Берри опубликовала в честь двадцатилетия «Женщины-кошки» необычные фотографии

Posted 24 июля, 10:44
Published 24 июля, 10:44
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
Актриса позирует топлес и в маске. Ее грудь прикрыта котятами. Кинопроект «Женщина-кошка» знаменитость считает знаковым для нее. Героиня, которую она сыграла, всегда будет близка ее сердцу, отметила Холли Берри.
Известно, что актриса очень любит животных. Не так давно она помогла целому кошачьему семейству. Котята Бутс и Коко приняли участие в фотосессии звезды.
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