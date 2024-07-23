«И просто так»: Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт отрицают свадьбу

В мае Паркер рассказала о том, чего поклонникам стоит ожидать в долгожданном третьем сезоне возрожденного сериала «Секс в большом городе». Она отметила, что новый сезон «чем-то напоминает суфле». «Это просто очень приятно», — улыбнулась актриса. «Так что будут слои, сложности и осложнения, как всегда, особенно в жизни Кэрри».