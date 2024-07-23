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Posted 23 июля, 13:45

Published 23 июля, 13:45

Modified 10 сентября, 04:21

Updated 10 сентября, 04:21

«И просто так»: Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт отрицают свадьбу

23 июля 2024, 13:45
Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт выглядят влюбленными на съемках нового сезона сериала «И просто так…» — сиквела знаменитого «Секса в большом городе». К тому же они выбрали гармонирующие друг с другом наряды. Поклонники сделали вывод, что снимается сцена свадьбы.

На фотографиях, полученных изданием PEOPLE, актеры, исполняющие роли Кэрри Брэдшоу и Эйдана Шоу, держатся за руки и улыбаются во время съемок в Нью-Йорке.

59-летняя Паркер была одета в черное платье с открытыми плечами. Она дополнила свой образ черными туфлями-лодочками на шпильке, белым цветком в волосах и черной сумочкой через плечо, которую держала в руке.

63-летний Корбетт был одет в черный костюм, дополнив свой наряд черным галстуком и черными туфлями.

Хотя сюжетная линия сцены пока не раскрыта, фотограф со съемочной площадки Микки Бланк подтвердил, что актеры не играли сцену свадьбы.

«Это НЕ сцена свадьбы, лол», — такая надпись, посвященная съемкам, появилась в соцсетях. Короткий клип сопровождала песня Chapel of Love группы The Dixie Cups.

Паркер также была замечена в компании с Шарлоттой Йорк в исполнении Кристин Дэвис и ее экранным супругом Гарри Голденблаттом, которого играет Эван Хэндлер.

На этих же съемках Миранда Хоббс в исполнении Синтии Никсон была замечена в черном платье с асимметричным вырезом и улыбающейся камерам.

В мае Паркер рассказала о том, чего поклонникам стоит ожидать в долгожданном третьем сезоне возрожденного сериала «Секс в большом городе». Она отметила, что новый сезон «чем-то напоминает суфле». «Это просто очень приятно», — улыбнулась актриса. «Так что будут слои, сложности и осложнения, как всегда, особенно в жизни Кэрри».

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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