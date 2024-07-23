Одна подарила дочь, вторая — поддержку и веру в себя: две женщины певца SHAMAN

В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Чтобы прокормить семью, музыкант пел в ресторанах, но мечты о большой сцене не оставляли его. И он решил отправиться в Москву — это и стало причиной распада семьи. Марина в Москве реализоваться не смогла и передумала переезжать.