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Posted 23 июля, 10:36

Published 23 июля, 10:36

Modified 10 сентября, 04:21

Updated 10 сентября, 04:21

Одна подарила дочь, вторая — поддержку и веру в себя: две женщины певца SHAMAN

Одна подарила дочь, вторая — поддержку и веру в себя: две женщины певца SHAMAN

23 июля 2024, 10:36
Фото: скриншот
Одна подарила дочь, вторая — поддержку и веру в себя: две женщины певца SHAMAN
Вчера Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил звание заслуженного артиста России. Говорят, что успех мужчины во многом обусловлен тем, какая женщина находится рядом с ним. Словом, артист давно доказал, что в личной жизни у него большая поддержка и надежный тыл.

К своим 32 годам певец SHAMAN женат уже во второй раз. Примечательно, что обе супруги старше самого Ярослава. В этой статье расскажем о двух главных женщинах в жизни артиста.

Марина Рощупкина

Первую супругу Дронов встретил в родном Новомосковске, когда был еще совсем юным. Марина только делала первые шаги в профессии — преподавала в музыкальной школе.

«На тот момент ей было 22 года, а мне 16, — рассказывал SHAMAN в интервью. — Я зашел в музыкальную школу, что-то я должен был передать… Мы увиделись, поговорили — и пошло-поехало… Это первое серьезное чувство было. Мы встречались, жили вместе, а потом расписались…».

В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Чтобы прокормить семью, музыкант пел в ресторанах, но мечты о большой сцене не оставляли его. И он решил отправиться в Москву — это и стало причиной распада семьи. Марина в Москве реализоваться не смогла и передумала переезжать.

«Она сделала выбор, что останется жить здесь, в Новомосковске. Когда я окончательно спросил: „Ты точно остаешься? Не переезжаешь со мной в Москву?“, она ответила: „Нет“. Я говорю: „Тогда все. Мы с тобой расстаемся. Буду приезжать к вам, навещать Варьку, буду воскресным папой“.

Сегодня Марина Рощупкина счастлива во втором браке, ее муж тоже музыкант. Ярослав тоже нашел свое личное счастье.

А такого SHAMAN вы знали? Что исполнял певец до патриотических хитов — ВИДЕО
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Елена Мартынова

С топ-менеджером одного из крупнейших операторов сотовой связи Еленой Мартыновой певец познакомился после одного из концертов — тогда он уже был выпускником вокальных телешоу «Фактор А» и «Голос». С инициативой знакомства выступила Елена.

«Мы встретились. Понравились друг другу. Ну и все», — рассказывает SHAMAN.

Влюбленные поженились в 2017 году. Разницу в 13 лет, которая есть между ними, артист объясняет просто.

«Мне 31, но внутренне 60, поэтому с этим проблем нет. Мне комфортно находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше даже за 60», — признавался Дронов в прошлом году.

Успех к исполнителю пришел только в 2022 году, и все эти пять лет Елена была для Ярослава надежным плечом, на которое он мог опереться, когда терпел карьерные неудачи.

«Это угнетает и бьет по мужскому самолюбию. Мы начали замыкаться в себе, очень мало общались с окружающим миром. Бессонные ночи, слезы в подушку. На психику это очень влияло. Знакомые Лены говорили ей: „Зачем это тебе надо? Кто это?, — делился артист.

Но Елена сумела выстоять, а также утвердить в молодом супруге веру в себя. И сегодня она с гордостью может говорить об этом.

«Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей… Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — призналась Мартынова.
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