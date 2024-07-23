Одна подарила дочь, вторая — поддержку и веру в себя: две женщины певца SHAMAN

Posted 23 июля, 10:36
Published 23 июля, 10:36
Modified 10 сентября, 04:21
Updated 10 сентября, 04:21
К своим 32 годам певец SHAMAN женат уже во второй раз. Примечательно, что обе супруги старше самого Ярослава. В этой статье расскажем о двух главных женщинах в жизни артиста.
Первую супругу Дронов встретил в родном Новомосковске, когда был еще совсем юным. Марина только делала первые шаги в профессии — преподавала в музыкальной школе.
«На тот момент ей было 22 года, а мне 16, — рассказывал SHAMAN в интервью. — Я зашел в музыкальную школу, что-то я должен был передать… Мы увиделись, поговорили — и пошло-поехало… Это первое серьезное чувство было. Мы встречались, жили вместе, а потом расписались…».
В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Чтобы прокормить семью, музыкант пел в ресторанах, но мечты о большой сцене не оставляли его. И он решил отправиться в Москву — это и стало причиной распада семьи. Марина в Москве реализоваться не смогла и передумала переезжать.
«Она сделала выбор, что останется жить здесь, в Новомосковске. Когда я окончательно спросил: „Ты точно остаешься? Не переезжаешь со мной в Москву?“, она ответила: „Нет“. Я говорю: „Тогда все. Мы с тобой расстаемся. Буду приезжать к вам, навещать Варьку, буду воскресным папой“.
Сегодня Марина Рощупкина счастлива во втором браке, ее муж тоже музыкант. Ярослав тоже нашел свое личное счастье.
С топ-менеджером одного из крупнейших операторов сотовой связи Еленой Мартыновой певец познакомился после одного из концертов — тогда он уже был выпускником вокальных телешоу «Фактор А» и «Голос». С инициативой знакомства выступила Елена.
«Мы встретились. Понравились друг другу. Ну и все», — рассказывает SHAMAN.
Влюбленные поженились в 2017 году. Разницу в 13 лет, которая есть между ними, артист объясняет просто.
«Мне 31, но внутренне 60, поэтому с этим проблем нет. Мне комфортно находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше даже за 60», — признавался Дронов в прошлом году.
Успех к исполнителю пришел только в 2022 году, и все эти пять лет Елена была для Ярослава надежным плечом, на которое он мог опереться, когда терпел карьерные неудачи.
«Это угнетает и бьет по мужскому самолюбию. Мы начали замыкаться в себе, очень мало общались с окружающим миром. Бессонные ночи, слезы в подушку. На психику это очень влияло. Знакомые Лены говорили ей: „Зачем это тебе надо? Кто это?, — делился артист.
Но Елена сумела выстоять, а также утвердить в молодом супруге веру в себя. И сегодня она с гордостью может говорить об этом.
«Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей… Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — призналась Мартынова.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14