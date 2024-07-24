Рост числа чайлдфри: Почему женщины отказываются от материнства

Причины отказа от материнства Плюсы жизни без детей Заключение

В последние годы все больше женщин отказываются от традиционной роли матери, предпочитая независимость и самореализацию. Это явление, известное как чайлдфри, охватывает не только женщин, но и мужчин, а также семейные пары.