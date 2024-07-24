Рост числа чайлдфри: Почему женщины отказываются от материнства

Posted 24 июля, 14:45
Published 24 июля, 14:45
Modified 10 сентября, 04:25
Updated 10 сентября, 04:25
Женщины отказываются от материнства по ряду причин:
Рост числа чайлдфри связан с изменением ценностей и приоритетов современного общества. Однако важно помнить, что отказ от материнства — это личный выбор, который должен быть уважен, написал shape.ru. Общество должно поддерживать право каждого человека на самостоятельное принятие решений о своей жизни и семье.
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