Расставшись с Беном Аффлеком, Дженнифер Лопес осталась одна к своему 55-летию

Posted 24 июля, 18:07
Published 24 июля, 18:07
Modified 10 сентября, 04:26
Updated 10 сентября, 04:26
Как сообщает www.starhit.ru, 24 июля певице, актрисе и танцовщице исполняется 55 лет. С 90-х годов звезда развивает свою карьеру под прицелом камер, и за это время она предприняла множество попыток построить личную жизнь, однако сейчас вновь находится в одиночестве.
Впервые под венец молоденькая Джей Ло отправилась в 90-е. Она сочеталась браком с официантом из Майами Охани Ноа, но их союз распался меньше чем за год.
В процессе записи своего альбома темпераментная латиноамериканка закрутила роман с репером Puff Daddy. Их отношения продлились два года, а причиной расставания послужили измены суженого Лопес.
На съемках клипа Love Don't Cost a Thing певица познакомилась с танцором Крисом Джаддом, и буквально через месяц влюбленные поженились. Однако Крис не представлял себе трудностей жизни с публичной личностью, и через девять месяцев пара разошлась под таким давлением общественности.
Слава Дженнифер помешала ей построить и следующие отношения. На съемках романтической комедии «Джильи» знаменитость познакомилась с Беном Аффлеком. Они уже запланировали свадьбу, но так и не обменялись брачными клятвами. Общественность посчитала, что серьезной преградой для любви Бена стала популярность его невесты, ведь на ее фоне он не выглядел таким же успешным.
Спустя два года после этих серьезных отношений Лопес вышла замуж за старого друга Марка Энтони. В этом браке звезда родила двойняшек Макса и Эмми, а через три года случился очередной развод.
После Джей Ло встречалась с танцором Каспером Смартом, который был значительно моложе нее. Ей даже приписывали роман с певцом Дрейком. Но следующие официальные отношения Лопес случились с бейсболистом Алексом Родригесом. Через год после начала романа пара объявила о помолвке, а еще три года спустя — рассталась, по слухам, из-за неверности Алекса.
Последние три года поклонники знаменитости с интересом наблюдали за ее воссоединением с Беном Аффлеком, который за последние 20 лет успел жениться, завести троих детей и развестись. Влюбленные Бен и Дженнифер успели пожениться, а окрыленная чувствами Джей Ло записала первый за почти 10 лет альбом, сняла документальный фильм о своей жизни, однако сейчас вокруг их пары сгущаются тучи. Сообщается, что новоиспеченные супруги собираются развестись и уже выставили свой общий дом на продажу. Остается только гадать, можно ли войти в одну реку дважды, если речь идет о любви известных актера и певицы, или в итоге сильная женщина Лопес вновь останется в одиночестве.
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