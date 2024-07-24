Расставшись с Беном Аффлеком, Дженнифер Лопес осталась одна к своему 55-летию

Последние три года поклонники знаменитости с интересом наблюдали за ее воссоединением с Беном Аффлеком, который за последние 20 лет успел жениться, завести троих детей и развестись. Влюбленные Бен и Дженнифер успели пожениться, а окрыленная чувствами Джей Ло записала первый за почти 10 лет альбом, сняла документальный фильм о своей жизни, однако сейчас вокруг их пары сгущаются тучи. Сообщается, что новоиспеченные супруги собираются развестись и уже выставили свой общий дом на продажу. Остается только гадать, можно ли войти в одну реку дважды, если речь идет о любви известных актера и певицы, или в итоге сильная женщина Лопес вновь останется в одиночестве.