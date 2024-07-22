Кортни Кардашьян рассказала, как долго планирует кормить грудью сына

Posted 22 июля, 17:39
Published 22 июля, 17:39
Modified 10 сентября, 04:18
Updated 10 сентября, 04:18
Кортни отметила, что хочет кормить Рокки «по крайней мере год». Она добавила: «Я кормила Рейни год. Он начал меня кусать». Модель также рассказала, что пьет собственное грудное молоко, когда ей плохо. Об этом пишет glamour.com.
Кардашьян также поделилась, что у них с Баркером нет ночной няни, поэтому она планирует свои дела на время дневного сна ребенка. Она рассказала, что Рокки спит в кровати с ней и Баркером.
«Это просто здорово — просыпаться рядом с ним. Он такой улыбчивый по утрам», — сказала она. «Я ненавижу оставлять его. Я начинаю нервничать». Кортни продолжила, что, по ее мнению, так будет продолжаться по крайней мере в течение следующих трех месяцев.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер часто делятся в соцсетях кадрами из своей супружеской и родительской жизни. При этом они все еще решили пока не показывать лицо ребенка поклонникам.
45-летняя Кортни Кардашьян является создательницей бренда Lemme. У неё, помимо Рокии, трое старших детей от бывшего супруга Скотта Дисика. Это 11-летняя дочь Пенелопа и сыновья — 14-летний Мэйсон и 9-летний Рейн.
48-летний Трэвис Баркер является барабанщиком рок-группы Blink-182. У него есть двое детей от прошлого брака с актрисой Шанной Моклер: сын Лондон 2003 года рождения и дочь Алабама 2005 года рождения.
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