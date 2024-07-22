Кортни Кардашьян рассказала, как долго планирует кормить грудью сына

«Это просто здорово — просыпаться рядом с ним. Он такой улыбчивый по утрам», — сказала она. «Я ненавижу оставлять его. Я начинаю нервничать». Кортни продолжила, что, по ее мнению, так будет продолжаться по крайней мере в течение следующих трех месяцев.