Названы топ причин, по которым нужно заниматься спортом

Posted 24 июля, 16:14
Published 24 июля, 16:14
Modified 10 сентября, 02:04
Updated 10 сентября, 02:04
Ученые давно доказали, что физические упражнения на выносливость могут замедлить старение клеток. Это означает, что мы стареем медленнее и, соответственно, дольше живем. Позанимавшись в спортзале всего два часа в неделю, вы продлеваете свою жизнь в среднем на 3,4 года. Этот фактор очень здорово мотивирует многих лентяев.
Исследования показали, что почти четверть респондентов из ста процентов опрошенных признаются, что пребывают в состоянии стресса. Высокая ответственность, переработки, недосыпание — все эти факторы стресса могут привести к головной боли, повышенной тревожности. Спорт в этом случае просто спасение — он снижает уровень стресса и нормализует нашу нервную систему.
Регулярные тренировки улучшают иммунную систему человека. Более того, спорт предотвращает ряд заболеваний, к примеру болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Систематические занятия снижают риск развития диабета 2-го типа до 52 процентов.
В ходе тренировок выделяется множество эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Они обеспечивают приподнятость настроения, а также мотивируют на новые свершения. Так что спорт — это еще и продуктивно.
Если после сильного стресса или переутомления вы с трудом можете ясно мыслить, спортсмены рекомендуют сделать небольшую разминку. Это помогает активировать неиспользуемые участки мозга и увеличивает выброс гормона креативности АКТГ.
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