Названы топ причин, по которым нужно заниматься спортом

Ученые давно доказали, что физические упражнения на выносливость могут замедлить старение клеток. Это означает, что мы стареем медленнее и, соответственно, дольше живем. Позанимавшись в спортзале всего два часа в неделю, вы продлеваете свою жизнь в среднем на 3,4 года. Этот фактор очень здорово мотивирует многих лентяев.