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Posted 24 июля, 16:14

Published 24 июля, 16:14

Modified 10 сентября, 02:04

Updated 10 сентября, 02:04

Вот она — мотивация! Причины, по которым следует начать заниматься спортом

Названы топ причин, по которым нужно заниматься спортом

24 июля 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
Вот она — мотивация! Причины, по которым следует начать заниматься спортом
Раскрываем основные причины, по которым нужно начаться заниматься спортом.

Спорт увеличивает продолжительность жизни

Ученые давно доказали, что физические упражнения на выносливость могут замедлить старение клеток. Это означает, что мы стареем медленнее и, соответственно, дольше живем. Позанимавшись в спортзале всего два часа в неделю, вы продлеваете свою жизнь в среднем на 3,4 года. Этот фактор очень здорово мотивирует многих лентяев.

Спорт снимает стресс

Исследования показали, что почти четверть респондентов из ста процентов опрошенных признаются, что пребывают в состоянии стресса. Высокая ответственность, переработки, недосыпание — все эти факторы стресса могут привести к головной боли, повышенной тревожности. Спорт в этом случае просто спасение — он снижает уровень стресса и нормализует нашу нервную систему.

Спорт снимает стрессСпорт снимает стресс
Спорт снимает стресс. Фото: Изображение Midjourney

Спорт снижает риск заболеваний

Регулярные тренировки улучшают иммунную систему человека. Более того, спорт предотвращает ряд заболеваний, к примеру болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Систематические занятия снижают риск развития диабета 2-го типа до 52 процентов.

Спорт поднимает настроение

В ходе тренировок выделяется множество эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Они обеспечивают приподнятость настроения, а также мотивируют на новые свершения. Так что спорт — это еще и продуктивно.

Спорт способствует концентрации

Если после сильного стресса или переутомления вы с трудом можете ясно мыслить, спортсмены рекомендуют сделать небольшую разминку. Это помогает активировать неиспользуемые участки мозга и увеличивает выброс гормона креативности АКТГ.

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