Ученые обнаружили связь между вакциной от ВПЧ и редким аутоиммунным заболеванием

Posted 5 июня, 20:56
Published 5 июня, 20:56
Modified 10 сентября, 01:50
Updated 10 сентября, 01:50
Недавнее исследование связывает вакцину ВПЧ с возможным развитием анти-N-метил-D-аспартат-рецепторного энцефалита (NMDA), который вызывает психиатрические или неврологические симптомы после вакцинации.
Анти-NMDA-рецепторный энцефалит — это острое аутоиммунное заболевание, при котором организм производит антитела против N-метил-D-аспартатных рецепторов в мозге. Это может привести к нарушению передачи сигналов в мозгу и вызвать различные психоневрологические симптомы.
Исследование показало, что существует связь между биомаркерами микроРНК, связанными с вакциной ВПЧ, и энцефалитом, вызываемым анти-NMDA-рецепторами. Это подчеркивает необходимость учитывать зависимость между этим заболеванием и вакцинацией ВПЧ, если у женщин после вакцинации развиваются психиатрические или неврологические симптомы.
Также было выяснено, что анти-NMDA-рецепторный энцефалит может быть вызван не только вакциной ВПЧ, но и другими вакцинами, например, против COVID-19. В частности, речь идет о препарате от компании Pfizer. В исследовании 2022 года показано, что у пациентки развился энцефалит с анти-NMDA-рецепторами на следующий день после вакцинации от коронавируса.
Среди симптомов указываются следующие: атипичное поведение, нарушения в анализе прочитанного, повторяющиеся вопросы. Через три дня пациентку пришлось лечить в отделении неотложной помощи.
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