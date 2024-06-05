Ученые обнаружили связь между вакциной от ВПЧ и редким аутоиммунным заболеванием

Также было выяснено, что анти-NMDA-рецепторный энцефалит может быть вызван не только вакциной ВПЧ, но и другими вакцинами, например, против COVID-19. В частности, речь идет о препарате от компании Pfizer. В исследовании 2022 года показано, что у пациентки развился энцефалит с анти-NMDA-рецепторами на следующий день после вакцинации от коронавируса.