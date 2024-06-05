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Posted 5 июня, 20:56

Published 5 июня, 20:56

Modified 10 сентября, 01:50

Updated 10 сентября, 01:50

Ученые обнаружили связь между вакциной от ВПЧ и редким аутоиммунным заболеванием

Ученые обнаружили связь между вакциной от ВПЧ и редким аутоиммунным заболеванием

5 июня 2024, 20:56
Фото: 1MI
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) может вызвать редкое аутоиммунное заболевание головного мозга, которое часто ошибочно диагностируется как психоз на ранних стадиях.

Недавнее исследование связывает вакцину ВПЧ с возможным развитием анти-N-метил-D-аспартат-рецепторного энцефалита (NMDA), который вызывает психиатрические или неврологические симптомы после вакцинации.

Анти-NMDA-рецепторный энцефалит — это острое аутоиммунное заболевание, при котором организм производит антитела против N-метил-D-аспартатных рецепторов в мозге. Это может привести к нарушению передачи сигналов в мозгу и вызвать различные психоневрологические симптомы.

Исследование показало, что существует связь между биомаркерами микроРНК, связанными с вакциной ВПЧ, и энцефалитом, вызываемым анти-NMDA-рецепторами. Это подчеркивает необходимость учитывать зависимость между этим заболеванием и вакцинацией ВПЧ, если у женщин после вакцинации развиваются психиатрические или неврологические симптомы.

Также было выяснено, что анти-NMDA-рецепторный энцефалит может быть вызван не только вакциной ВПЧ, но и другими вакцинами, например, против COVID-19. В частности, речь идет о препарате от компании Pfizer. В исследовании 2022 года показано, что у пациентки развился энцефалит с анти-NMDA-рецепторами на следующий день после вакцинации от коронавируса.

Среди симптомов указываются следующие: атипичное поведение, нарушения в анализе прочитанного, повторяющиеся вопросы. Через три дня пациентку пришлось лечить в отделении неотложной помощи.

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#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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