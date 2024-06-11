Эксперты ответили на вопросы о менопаузе

Posted 11 июня, 05:09
Published 11 июня, 05:09
Modified 10 сентября, 02:03
Updated 10 сентября, 02:03
Средний возраст менопаузы составляет 51 год. Этот период и годы, предшествующие ей, включают изменения почти во всех системах женского организма.
«Большинство женщин не знают, чего ожидать, прежде чем это не произойдет с ними», — говорит специалист по репродуктивной эндокринологии и фертильности Асима Ахмад. Об этом пишет nationalgeographic.com.
Менопауза — это когда у женщины нет менструации в течение как минимум одного года. Пременопауза — это период, ведущий к менопаузе, когда женщины начинают испытывать симптомы, связанные с постепенным снижением выработки эстрогена в организме.
Среднее количество лет, в течение которых человек чувствует изменения, составляет 7,4 года, но для некоторых женщин оно простирается до 14 и даже до 20 лет. Важно отметить, что это также ключевой период изменений в сердце и метаболизме.
«Менопауза — неизбежная часть жизни», — говорит кардиолог Кэтрин Линдли. «В этот период мы наблюдаем у пациенток повышение кровяного давления, веса, уровня сахара в крови, уровня холестерина. Кроме того, увеличивается риск возникновения таких заболеваний, как сердечные приступы, сердечная недостаточность и инсульт».
Несмотря на возможные сложности, с которыми сталкиваются женщины в возрасте 50 лет, им важно помнить, что это — не навсегда, напоминают эксперты.
Первое, что приходит на ум многим женщинам, когда они слышат слово «менопауза», — это «приливы». Но пременопауза и менопауза могут включать в себя гораздо более широкий спектр симптомов, чем могут себе представить женщины.
«Происходит изменение уровня энергии и усталость, затуманенность мозга и трудности с концентрацией, проблемы с засыпанием и сном, депрессия, изменения в распределении жира в организме, выпадение волос, изменения кожи и изменения минеральной плотности костей», — говорит Ахмад.
Настроение может быть результатом других симптомов или меняться независимо от них.
«Существует множество эмоциональных симптомов, которые могут сопровождать менопаузу, например, повышенная раздражительность и повышенный риск депрессии и тревоги. Кроме того, потеря организмом эстрогена также может привести к сухости интимной зоны», — говорит акушер-гинеколог Анджела Уилсон.
Однако не все женщины испытывают все эти симптомы.
Поскольку многие изменения происходят из-за потери организмом эстрогена, возможным вариантом лечения может быть гормональная терапия. Но она также не является панацеей.
«Для многих людей это будет комбинация гормональной терапии и других методов лечения», — говорит Ахмад. Они могут включать в себя альтернативные методы лечения приливов или изменения образа жизни — ношение более комфортной одежды и ограничение еды, которая усугубляет симптомы.
Когнитивные симптомы в период менопаузы также могут особенно беспокоить женщин, особенно если у них в семейном анамнезе имеется деменция. Врач рассказал о способе узнать, являются ли трудности с концентрацией внимания или запоминанием вещей менопаузой или первыми признаками раннего слабоумия.
«Если это влияет на повседневную жизнь, работу, семейную жизнь или способность выполнять привычную деятельность, возможно, это проблема, которую необходимо решить», — гериатр Хорхе Руис. «Если это раздражает, но вы все равно можете делать все, что вам нужно, то причин для беспокойства нет», — добавил он.
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