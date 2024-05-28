«Не предупредили, что женщины линяют!» — 10 реальных жалоб на «странности» своих жен

Posted 28 мая, 19:29
Published 28 мая, 19:29
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
Пользователи reddit получили предложение поделиться, какие привычки больше всего раздражают мужчин, которые живут со своими женами или подругами. Возможно, в этих комментариях вы узнаете свою вторую половинку.
«Моя жена — умный человек, которая прекрасно справляется с жизнью. Но иногда следует советам, которые читает в Интернете. Вчера она вылила банку кокосового масла в воду для купания ребенка, потому что какой-то гений сказал, что это проще, чем втирать его в кожу после ванны. Оказывается, что оно очень жирное и испачкало всю вашу одежду. А при комнатной температуре затвердевает и забивается в слив ванны», — Sliderisk.
«Она смотрит документальные фильмы о настоящих преступлениях прямо перед сном, а потом удивляется, почему у меня паранойя из-за каждого шума в доме», — calebhartley1986.
«Бормочет мне вопрос через три комнаты, пока у нее играет музыка и работает вытяжной вентилятор на кухне, затем расстраивается, когда я прошу ее повторить», — Loca4Life8937.
«Моя жена приехала из теплой тропической страны и ненавидит холодную погоду (я не говорю о ледяных температурах), она просит меня включить отопление, затем открывает двери и окна для притока свежего воздуха», — Rich_Sell_9888.
«Боже, волосы!!!!! У моей жены длинные красивые светлые волосы, и я бы ни за что их не променял. Однако никто НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ меня о том, как часто женщины линяют. Они повсюду — на тряпках и на полу. Иногда я даже нахожу их в своих вещах. Это безумие, что никто не предупредил меня об этом, когда я переезжал к ней», — xLikeABoxx.
«Разбрасывают повсюду свои волосы, нижнее белье, заколки для волос. Вы когда-нибудь были весь в волосах? Я нет, пока моя жена не переехала ко мне», — ForgedZer0.
«Плохое чувство веса. Она кладет 20 кг на тонкую полку холодильника, 25 кг кашпо на слабый крючок и т. д. И надеется, что они выдержат этот вес. Нет, они не выдерживают, никогда не выдерживали. Физика реальна, при этом она врач», — thriftyoleboy.
«Чихает как можно громче, чтобы напугать меня до чертиков, а потом клянется, что именно так она и чихает… имейте в виду, я слышал, как она нормально чихает, это совсем не похоже на то, что я слышу ежедневно, я знаю, что она делает это нарочно, она тоже это знает, но игра продолжается. Но я все еще люблю ее, несмотря ни на что», — Difficult_Drive9323.
«Моя жена — шоколадный монстр. Если в доме есть шоколад, она найдет его и съест», — JRE_Electronics.
«Просит меня выполнить 10 различных дел по дому и болтает без умолку, как только я прихожу домой. Затем, как только я присаживаюсь на минутку, чтобы отдохнуть, она снова просит меня сделать еще что-нибудь», — Doc_Breen.
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