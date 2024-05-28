«Не предупредили, что женщины линяют!» — 10 реальных жалоб на «странности» своих жен

«Чихает как можно громче, чтобы напугать меня до чертиков, а потом клянется, что именно так она и чихает… имейте в виду, я слышал, как она нормально чихает, это совсем не похоже на то, что я слышу ежедневно, я знаю, что она делает это нарочно, она тоже это знает, но игра продолжается. Но я все еще люблю ее, несмотря ни на что», — Difficult_Drive9323.