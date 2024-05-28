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Posted 28 мая, 04:47

Published 28 мая, 04:47

Modified 9 сентября, 23:49

Updated 9 сентября, 23:49

Как вырастить самостоятельного ребенка: ошибки родителей

Как вырастить самостоятельного ребенка: ошибки родителей

28 мая 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
Как вырастить самостоятельного ребенка: ошибки родителей
Самостоятельный ребенок — мечта многих родителей. Однако в воспитании они нередко допускают неочевидные ошибки, которые мешают детям становиться самостоятельными, — поговорим о них подробнее.

Ребенок не мотивирован на обучение

Чтобы ребенок вырос самостоятельным, ему необходимо обучаться, а задача родителей — создавать для этого максимально благоприятные условия. У ребенка будет получаться не с первого раза все, что он задумал, и на этом этапе родители не должны подвергать его действия и стратегию критике. Тем более нельзя наказывать ребенка за ошибки — это отобьет мотивацию и желание делать хоть что-то.

Стремление к самостоятельности, к тому, чтобы сделать что-то своими силами, — качества, которые необходимо поощрять. Если поведение ребенка нуждается в корректировке, то родители должны делать это мягко.

Стремление к самостоятельности, к тому, чтобы сделать что-то своими силами, — качества, которые необходимо поощрятьСтремление к самостоятельности, к тому, чтобы сделать что-то своими силами, — качества, которые необходимо поощрять
Стремление к самостоятельности, к тому, чтобы сделать что-то своими силами, — качества, которые необходимо поощрять. Фото: Изображение Midjourney

Ребенка критикуют за ошибки

Нет человека, который не совершает ошибки, особенно в начале какого-либо нового дела или пути. Детям это тоже свойственно, даже в большей степени — в силу возраста и отсутствия жизненного и другого опыта.

Если ребенок допускает ошибки, ругать его за них родители не должны. Дети, которые совершают ошибки, могут впадать в настоящее отчаяние, и задача родителей на этом этапе — не подливать масла в огонь, а, напротив, поддерживать и объяснять, что это нормально. Ошибки помогают получить опыт, который в перспективе защитит от новых промахов, приобрести новые и очень полезные навыки.

Если ребенок допускает ошибки, ругать его за них родители не должныЕсли ребенок допускает ошибки, ругать его за них родители не должны
Если ребенок допускает ошибки, ругать его за них родители не должны. Фото: Изображение Midjourney
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Стараться всеми силами защитить ребенка от ошибок — тоже не лучшая стратегия родителей, желающих воспитать в нем самостоятельность.

Успех любого дела во многом зависит от отношения к нему — оно должно быть позитивным. Если ребенок не будет концентрироваться исключительно на неудачах и научится, несмотря ни на что, продолжать двигаться вперед, он быстро станет самостоятельным. Родители, в свою очередь, тоже должны относиться к ребенку и к его опыту позитивно.

Успех любого дела во многом зависит от отношения к нему — оно должно быть позитивнымУспех любого дела во многом зависит от отношения к нему — оно должно быть позитивным
Успех любого дела во многом зависит от отношения к нему — оно должно быть позитивным. Фото: Изображение Midjourney

Ребенок не несет ответственности

Ребенок, вне зависимости от его возраста, должен понимать: в той или иной степени он несет ответственность за свои поступки. Задача родителей — объяснить ему это. В таком случае ребенок начнет понимать, насколько для результата важен его личный вклад. Это способствует приобретению самостоятельности.

Также родителям не стоит постоянно оправдывать ребенка, перекладывая его ответственность на других людей или обстоятельства.

#Общество#Дети#Семья#Все материалы авторов#Психология#Воспитание
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