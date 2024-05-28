Как вырастить самостоятельного ребенка: ошибки родителей

Чтобы ребенок вырос самостоятельным, ему необходимо обучаться, а задача родителей — создавать для этого максимально благоприятные условия. У ребенка будет получаться не с первого раза все, что он задумал, и на этом этапе родители не должны подвергать его действия и стратегию критике. Тем более нельзя наказывать ребенка за ошибки — это отобьет мотивацию и желание делать хоть что-то.