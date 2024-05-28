Как вырастить самостоятельного ребенка: ошибки родителей

Posted 28 мая, 04:47
Published 28 мая, 04:47
Modified 9 сентября, 23:49
Updated 9 сентября, 23:49
Чтобы ребенок вырос самостоятельным, ему необходимо обучаться, а задача родителей — создавать для этого максимально благоприятные условия. У ребенка будет получаться не с первого раза все, что он задумал, и на этом этапе родители не должны подвергать его действия и стратегию критике. Тем более нельзя наказывать ребенка за ошибки — это отобьет мотивацию и желание делать хоть что-то.
Стремление к самостоятельности, к тому, чтобы сделать что-то своими силами, — качества, которые необходимо поощрять. Если поведение ребенка нуждается в корректировке, то родители должны делать это мягко.
Нет человека, который не совершает ошибки, особенно в начале какого-либо нового дела или пути. Детям это тоже свойственно, даже в большей степени — в силу возраста и отсутствия жизненного и другого опыта.
Если ребенок допускает ошибки, ругать его за них родители не должны. Дети, которые совершают ошибки, могут впадать в настоящее отчаяние, и задача родителей на этом этапе — не подливать масла в огонь, а, напротив, поддерживать и объяснять, что это нормально. Ошибки помогают получить опыт, который в перспективе защитит от новых промахов, приобрести новые и очень полезные навыки.
Стараться всеми силами защитить ребенка от ошибок — тоже не лучшая стратегия родителей, желающих воспитать в нем самостоятельность.
Успех любого дела во многом зависит от отношения к нему — оно должно быть позитивным. Если ребенок не будет концентрироваться исключительно на неудачах и научится, несмотря ни на что, продолжать двигаться вперед, он быстро станет самостоятельным. Родители, в свою очередь, тоже должны относиться к ребенку и к его опыту позитивно.
Ребенок, вне зависимости от его возраста, должен понимать: в той или иной степени он несет ответственность за свои поступки. Задача родителей — объяснить ему это. В таком случае ребенок начнет понимать, насколько для результата важен его личный вклад. Это способствует приобретению самостоятельности.
Также родителям не стоит постоянно оправдывать ребенка, перекладывая его ответственность на других людей или обстоятельства.
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