Как перестать переживать из-за мелочей: 4 шага самопомощи без психолога

Относитесь к себе так же, как вы относились бы к любимому человеку, когда он совершает оплошности. Посмотрите на себя более добрыми глазами и напомните себе, что вы не сумма своих ошибок. Всем нам время от времени нужна небольшая передышка, и если жизнь не дает нам ее, нам нужно взять дело в свои руки.