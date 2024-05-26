Как перестать переживать из-за мелочей: 4 шага самопомощи без психолога

Posted 26 мая, 13:58
Published 26 мая, 13:58
Modified 9 сентября, 23:45
Updated 9 сентября, 23:45
Замечаете ли вы, что в последнее время испытываете стресс из-за самых незначительных вещей? Вас смогут вывести из себя такие простые вещи, как неправильное подключение телефона к зарядному устройству или когда ваше видео на YouTube начинает зависать?
Существует множество способов справляться с незначительными факторами стресса и не позволять себе раздражаться по мелочам.
Чаще всего раздражение из-за пустяка имеет более глубокую причину. Возможно, вы переутомились, у вас проблемы дома, на работе или с финансами. Эти факторы всегда находятся на задворках вашего сознания и они могут завести вас в спираль беспокойства.
Одно из лучших решений этой проблемы, это практиковать осознанность. Нужно разобраться со слоном в своей комнате — той самой проблемой, которая является первопричиной тотального раздражения на все проблемы, даже мелкие. Простые упражнения медитации помогут сосредоточиться на том, что важно, развивая чувство спокойствия.
Мы сами перегружаем себя своими мыслями и подвергаемся большему стрессу, чем требует жизнь. В большинстве случаев именно наша неспособность правильно реагировать на ситуации причиняет нам больше боли, чем сама ситуация.
Спросите себя, стоят ли эти мелкие причины того, чтобы из-за них переживать. Отбросьте негативные мысли и предположения. Оцените, не преувеличиваете ли вы. Вы будете удивлены тем, сколько мало времени занимают эти простые вопросы.
Мы склонны зацикливаться на своих проблемах, какими бы незначительными они ни были. Если бы только мы тратили столько времени и энергии на поиск решений!
Смотреть жизни в лицо — значит разбивать свои тревоги на более мелкие и решать их индивидуально. Вместо того, чтобы застревать в постоянном круговороте беспокойств, мы получим гораздо больше пользы, если сосредоточимся на решении наших проблем.
Михаил Лабковский утверждает, если вы хозяин своей жизни и есть четкая определенность в действиях, тогда 90% страхов уходит и нет поводов чтобы беспокоиться.
Мы не обязаны контролировать каждую отдельную ситуацию, но есть те, с которыми мы можем справиться и взять их под свой контроль. Поступая таким образом, мы заменяем наше чувство беспомощности чувством расширения прав и возможностей, что способствует более свободной от стрессов жизни.
Мы часто бываем суровы к себе за мелкие ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно изводить и ругать себя, особенно когда сталкиваетесь с незначительными трудностями.
Относитесь к себе так же, как вы относились бы к любимому человеку, когда он совершает оплошности. Посмотрите на себя более добрыми глазами и напомните себе, что вы не сумма своих ошибок. Всем нам время от времени нужна небольшая передышка, и если жизнь не дает нам ее, нам нужно взять дело в свои руки.
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