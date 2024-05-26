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Posted 26 мая, 13:58

Published 26 мая, 13:58

Modified 9 сентября, 23:45

Updated 9 сентября, 23:45

Как перестать переживать из-за мелочей: 4 шага самопомощи без психолога

Как перестать переживать из-за мелочей: 4 шага самопомощи без психолога

26 мая 2024, 13:58
Фото: 1MI
Как перестать переживать из-за мелочей: 4 шага самопомощи без психолога
Что делать, если проблемы не дают покоя? Как справиться с постоянным переживанием из-за всего? Рассказываем о четырех важных шагах помощи самому себе.

Замечаете ли вы, что в последнее время испытываете стресс из-за самых незначительных вещей? Вас смогут вывести из себя такие простые вещи, как неправильное подключение телефона к зарядному устройству или когда ваше видео на YouTube начинает зависать?

Существует множество способов справляться с незначительными факторами стресса и не позволять себе раздражаться по мелочам.

1. Разберитесь со слоном в комнате

Чаще всего раздражение из-за пустяка имеет более глубокую причину. Возможно, вы переутомились, у вас проблемы дома, на работе или с финансами. Эти факторы всегда находятся на задворках вашего сознания и они могут завести вас в спираль беспокойства.

Одно из лучших решений этой проблемы, это практиковать осознанность. Нужно разобраться со слоном в своей комнате — той самой проблемой, которая является первопричиной тотального раздражения на все проблемы, даже мелкие. Простые упражнения медитации помогут сосредоточиться на том, что важно, развивая чувство спокойствия.

Разберитесь со слоном в комнатеРазберитесь со слоном в комнате
Разберитесь со слоном в комнате. Фото: 1MI

2. Научитесь вовремя тормозить себя

Мы сами перегружаем себя своими мыслями и подвергаемся большему стрессу, чем требует жизнь. В большинстве случаев именно наша неспособность правильно реагировать на ситуации причиняет нам больше боли, чем сама ситуация.

Спросите себя, стоят ли эти мелкие причины того, чтобы из-за них переживать. Отбросьте негативные мысли и предположения. Оцените, не преувеличиваете ли вы. Вы будете удивлены тем, сколько мало времени занимают эти простые вопросы.

3. Смотрите на жизнь с холодной головой

Мы склонны зацикливаться на своих проблемах, какими бы незначительными они ни были. Если бы только мы тратили столько времени и энергии на поиск решений!

Смотреть жизни в лицо — значит разбивать свои тревоги на более мелкие и решать их индивидуально. Вместо того, чтобы застревать в постоянном круговороте беспокойств, мы получим гораздо больше пользы, если сосредоточимся на решении наших проблем.

Михаил Лабковский утверждает, если вы хозяин своей жизни и есть четкая определенность в действиях, тогда 90% страхов уходит и нет поводов чтобы беспокоиться.

Мы не обязаны контролировать каждую отдельную ситуацию, но есть те, с которыми мы можем справиться и взять их под свой контроль. Поступая таким образом, мы заменяем наше чувство беспомощности чувством расширения прав и возможностей, что способствует более свободной от стрессов жизни.

Будьте добры к себеБудьте добры к себе
Будьте добры к себе. Фото: 1MI

4. Будьте добры к себе

Мы часто бываем суровы к себе за мелкие ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно изводить и ругать себя, особенно когда сталкиваетесь с незначительными трудностями.

Относитесь к себе так же, как вы относились бы к любимому человеку, когда он совершает оплошности. Посмотрите на себя более добрыми глазами и напомните себе, что вы не сумма своих ошибок. Всем нам время от времени нужна небольшая передышка, и если жизнь не дает нам ее, нам нужно взять дело в свои руки.

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#Эмилия Шпилева#Стресс#Психология#Переживания
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