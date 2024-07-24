Экс-супругам Джоли и Питту придется встретиться на Венецианском фестивале

Как звезды отреагируют на появление друг друга на красной дорожке фестиваля, неизвестно. Сейчас из-за Питта Джоли пришлось ввязаться в очередной эпизод судебных разбирательств по поводу шато. Ей предстоит погрязнуть в бумажной волоките, так как бывший муж потребовал через суд все документы о неразглашении информации работников их поместья за тот восьмилетний период, когда они проживали там вместе.