Экс-супругам Джоли и Питту придется встретиться на Венецианском фестивале

Posted 24 июля, 18:44
Published 24 июля, 18:44
Modified 10 сентября, 04:26
Updated 10 сентября, 04:26
Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на Mirror, актеры должны увидеться в августе на Венецианском фестивале, где Анджелина представит фильм-биографию оперной певицы Марии Каллас «Мария», а Брэд презентует комедийный триллер «Волки».
Как звезды отреагируют на появление друг друга на красной дорожке фестиваля, неизвестно. Сейчас из-за Питта Джоли пришлось ввязаться в очередной эпизод судебных разбирательств по поводу шато. Ей предстоит погрязнуть в бумажной волоките, так как бывший муж потребовал через суд все документы о неразглашении информации работников их поместья за тот восьмилетний период, когда они проживали там вместе.
Джоли, в свою очередь, оказывает давление на Питта, вынуждая его предоставить личную переписку после происшествия на борту самолета в 2016 году, когда Брэд ударил актрису при детях. Сейчас стало известно, что отпрыски некогда самой яркой пары Голливуда больше не хотят носить фамилию отца.
Стоит учитывать, что все общение экс-супругов в последние годы ведется через адвокатов. Поэтому предстоящая, пусть даже недолгая, встреча «мистера и миссис Смит» может спровоцировать проявление абсолютно любых эмоций.
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