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Posted 24 июля, 18:44

Published 24 июля, 18:44

Modified 10 сентября, 04:26

Updated 10 сентября, 04:26

Экс-супругам Джоли и Питту придется встретиться на Венецианском фестивале

24 июля 2024, 18:44
Анджелина Джоли и Брэд Питт старательно избегают друг друга после развода, контактируя только в зале суда и обсуждая вопросы, связанные с общими детьми. Однако стоит помнить, что работающие в киноиндустрии звезды иногда могут появиться на одном и том же мероприятии.

Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на Mirror, актеры должны увидеться в августе на Венецианском фестивале, где Анджелина представит фильм-биографию оперной певицы Марии Каллас «Мария», а Брэд презентует комедийный триллер «Волки».

Как звезды отреагируют на появление друг друга на красной дорожке фестиваля, неизвестно. Сейчас из-за Питта Джоли пришлось ввязаться в очередной эпизод судебных разбирательств по поводу шато. Ей предстоит погрязнуть в бумажной волоките, так как бывший муж потребовал через суд все документы о неразглашении информации работников их поместья за тот восьмилетний период, когда они проживали там вместе.

Джоли, в свою очередь, оказывает давление на Питта, вынуждая его предоставить личную переписку после происшествия на борту самолета в 2016 году, когда Брэд ударил актрису при детях. Сейчас стало известно, что отпрыски некогда самой яркой пары Голливуда больше не хотят носить фамилию отца.

Стоит учитывать, что все общение экс-супругов в последние годы ведется через адвокатов. Поэтому предстоящая, пусть даже недолгая, встреча «мистера и миссис Смит» может спровоцировать проявление абсолютно любых эмоций.

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