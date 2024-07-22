Дженнифер Лопес отпраздновала 55-летний юбилей без Бена Аффлека

Posted 22 июля, 14:58
Published 22 июля, 14:58
Modified 10 сентября, 04:18
Updated 10 сентября, 04:18
Празднование дня рождения певицы в кругу семьи и друзей прошло в субботу, пишет The Sun. Дженнифер позаботилась о том, чтобы вечеринка соответствовала тематике исторического сериала Бриджертоны: у нее был прицеп для лошадей, а гости были одеты в бальные платья и костюмы. Мать певицы, Гваделупе Родригес, присутствовала на мероприятии в светло-голубом кружевном платье длиной до пола.
В преддверии вечеринки Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях пост с серией фотографий, на которых она одета в белую майку и джинсы. Подпись гласила: «Сегодня будет отличный день. Всем счастливой субботы».
По данным People, супруг певицы Бен Аффлек решил остаться в Калифорнии. Источник сообщил изданию, что их брак «сейчас не в лучшем состоянии». За день до дня рождения Дженнифер Бена видели разъезжающим по Лос-Анджелесу в одиночестве.
В последние месяцы знаменитую пару все реже видели вместе.
Джей Ло и Бен Аффлек встретились 2002 году и вскоре обручились. Однако они разошлись всего через два года, так и не сыграв свадьбу. Пара возобновила свой роман в 2021 году и, наконец, поженилась в 2022 году.
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