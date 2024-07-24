Как 72-летняя участница «Мисс Техас» вдохновляет на движение вперед

Рассказав журналистам о своем образе жизни, Марисса подчеркнула, что для нее важно быть счастливой, доброй и радостной, так как это придает силы и привлекательности. Она признается, что порой испытывает стеснение перед красивыми женщинами, но считает, что уверенность в себе — один из ключевых элементов привлекательности.