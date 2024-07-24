Как 72-летняя участница «Мисс Техас» вдохновляет на движение вперед

Posted 24 июля, 09:35
Published 24 июля, 09:35
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Она рассказала о том, что получила множество восторженных отзывов о себе после конкурса.
Марисса работала учителем в начальной школе 38 лет, а потом ушла на пенсию, чтобы ухаживать за своей матерью. Кроме того, она занималась бальными танцами и была волонтером. Об этом пишет журнал PEOPLE.
Предложение подруги попробовать себя в качестве модели стало для нее новым вызовом. Она отмечает, что всегда с радостью принимала вызовы и что новая возможность придала ей силы.
После участия в различных занятиях и прослушиваниях она приняла участие в конкурсе, где выиграла в номинации «Самая фотогеничная».
На конкурсе красоты более молодые участницы, а также их матери и бабушки, говорили Мариссе, что она очень вдохновляет их. Они задавали ей вопросы по уходу за собой и фитнесу. Марисса уверена, что достигла поставленной цели.
Будущая модель начала заниматься силовыми тренировками в 40 лет. Ее старшая внучка, которой сейчас 21 год, всегда говорит, что Марисса — необычная бабушка.
Рассказав журналистам о своем образе жизни, Марисса подчеркнула, что для нее важно быть счастливой, доброй и радостной, так как это придает силы и привлекательности. Она признается, что порой испытывает стеснение перед красивыми женщинами, но считает, что уверенность в себе — один из ключевых элементов привлекательности.
Касаясь вопроса о фитнесе, Марисса рассказала, что начала заниматься тяжелой атлетикой в 40 лет и продолжает поддерживать свою форму через тренировки и кардиосессии в настоящее время. Она призывает всех двигаться и сохранять активность в любом возрасте.
Марисса отмечает, что предпочитает здоровую пищу. Она ест много овощей, фруктов и белков. 72-летняя модель соблюдает режим питания, особенно перед соревнованиями.
В уходе за собой Марисса придерживается рекомендаций матери, используя масло для лица, солнцезащитный крем и другие средства для поддержания здоровья кожи. Она также подчеркивает важность правильного ухода за собой для сохранения молодости и привлекательности.
В планах Мариссы — работа с брендами красоты и фитнес-индустрии, сотрудничество с модельным агентством и создание видео о фитнесе и здоровом образе жизни. Она хочет продолжать вдохновлять других женщин старшего возраста на активный образ жизни и заботу о себе.