Ежедневная планка: что произойдет с телом?

Posted 20 июня, 17:00
Published 20 июня, 17:00
Modified 10 сентября, 02:42
Updated 10 сентября, 02:42
Планка эффективно задействует мышцы всего тела, особенно спины и ягодиц. Регулярные тренировки делают ноги стройнее и подтянутыми.
Плохая осанка часто связана с слабыми мышцами спины и шеи. Планка помогает укрепить эти группы мышц, способствуя ровной осанке.
Хотя планка не сжигает жир, она укрепляет мышцы, делая тело визуально стройнее и живот плоским.
Планка помогает наращивать мышцы, что постепенно ускоряет обмен веществ и помогает сжигать калории.
Регулярные упражнения улучшают гибкость, так как растягиваются и укрепляются задние группы мышц.
Планка помогает расслабить напряженные мышцы, часто зажатые из-за стресса, улучшая общее самочувствие и настроение, написал журнал novochag.ru.
Начинайте с коротких периодов по 10-30 секунд с небольшими перерывами, повторяя 2-3 раза.
Планку не рекомендуют людям с высоким кровяным давлением, лишним весом, травмами спины, грыжами и проблемами с суставами.
Выполняйте планку правильно и регулярно, чтобы насладиться всеми её преимуществами!
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