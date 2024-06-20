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Posted 20 июня, 17:00

Published 20 июня, 17:00

Modified 10 сентября, 02:42

Updated 10 сентября, 02:42

Ежедневная планка: что произойдет с телом?

20 июня 2024, 17:00
Простое на первый взгляд упражнение, планка, часто ассоциируется с чудесными результатами — от похудения до подтянутого живота. Давайте разберемся, действительно ли это так.

Основные эффекты ежедневной планки

Укрепление мышц спины, ягодиц и ног

Планка эффективно задействует мышцы всего тела, особенно спины и ягодиц. Регулярные тренировки делают ноги стройнее и подтянутыми.

Улучшение осанки

Плохая осанка часто связана с слабыми мышцами спины и шеи. Планка помогает укрепить эти группы мышц, способствуя ровной осанке.

Визуальная стройность

Хотя планка не сжигает жир, она укрепляет мышцы, делая тело визуально стройнее и живот плоским.

Ускорение метаболизма

Планка помогает наращивать мышцы, что постепенно ускоряет обмен веществ и помогает сжигать калории.

Повышение гибкости

Регулярные упражнения улучшают гибкость, так как растягиваются и укрепляются задние группы мышц.

Снятие напряжения

Планка помогает расслабить напряженные мышцы, часто зажатые из-за стресса, улучшая общее самочувствие и настроение, написал журнал novochag.ru.

Как правильно делать планку

  1. Классическая планка на локтях: Встаньте в позу для отжимания, согнув руки на 90 градусов. Перенесите вес на предплечья, держа тело прямым.
  2. Планка на прямых руках: Встаньте в упор лёжа, опираясь на ладони и пальцы ног. Держите тело, спину и ноги прямыми.
  3. Планка с опорой на коленях: Подходит для новичков. Если испытываете дискомфорт, попробуйте этот вариант.

Начинайте с коротких периодов по 10-30 секунд с небольшими перерывами, повторяя 2-3 раза.

Противопоказания

Планку не рекомендуют людям с высоким кровяным давлением, лишним весом, травмами спины, грыжами и проблемами с суставами.

Выполняйте планку правильно и регулярно, чтобы насладиться всеми её преимуществами!

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#Ольга Земскова#Спорт#Здоровье#Фитнес#Все материалы авторов
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