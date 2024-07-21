Хороший микс и правильное сочетание: как легко создать идеальный интерьер в доме из разрозненных элементов

Posted 21 июля, 09:01
Published 21 июля, 09:01
Modified 14 сентября, 18:53
Updated 14 сентября, 18:53
Комбинирование различных стилей оформления пространства может показаться сложной задачей, особенно когда приходиться жить в одном доме с другим поколением семьи или переезжать в жилье с готовым ремонтом и уже имеющейся мебелью. Но даже самые разрозненные стили можно объединить для создания целостного образа.
Не попадайтесь в ловушку, группируя разные предметы в одном пространстве, например, коллекцию морского декора в одном углу спальни, а цветы — в другом. Результат такого декора получается менее целостным.
Дизайнер Эми Фрелинг рекомендует использовать в пространстве теплые тона в качестве фона для объединения стилей. Нейтральные поверхности — хорошая основа для тех, кто боится комбинировать стили или объединяет предметы, содержащие несколько цветов, потому что эти оттенки подчеркивают то, что их окружает, а не конкурируют с ними. Не все комнаты в доме должны быть одинаковыми, но создание основы для каждого помещения поможет сочетать другие элементы.
Ищите цветовое вдохновение в крупных предметах и обращайте внимание на оттенки, которые уже есть в существующих стилях. Также не забывайте правило 70/20/10 при смешивании цветов: 70% для одного цвета (например, стен и полов), 20% для другого цвета комнаты (мебели) и 10% (акценты) для третьего цвета. Правило 20/80 хорошо работает для двух цветов.
«Простой способ сохранить целостность эклектичного стиля — придерживаться продуманной цветовой палитры», — советует дизайнер Джуэл Марлоу из Jeweled Interiors.
Масштаб предметов мебели также должен быть сбалансирован.
«Одним из самых сложных препятствий на пути объединения двух стилей является сочетание масштаба и размера предметов мебели по отношению друг к другу», — рассказывает Марлоу.
Например, классическая мебель слишком большая и громоздкая, а современная более изящная и узкая. Марлоу считает, что гармоничный интерьер лучше всего смотрится, когда большинство предметов одного масштаба.
Цельность комбинированного стиля заключается не в однородности внешнего вида, а в том, чтобы элементы не казались неуместными. Повторение формы, рисунка и текстуры в комнате и по всему дому поможет поддержать гармонию.
Ариана Ловато, главный дизайнер Honeycomb Home Design, советует использовать существующие предметы, чтобы связать все воедино. Например, консоль, перекрашенная в новый оттенок, позволит ей удобно вписаться в пространство.
«Когда семьи переезжают или объединяются, всегда есть какая-то деталь, от которой люди не могут отказаться», — рассказывает Фрелинг.
Семья, придерживающаяся современной эстетики, хотела сохранить диван своей бабушки, поэтому Фрелинг разместила его в светлом помещении, чтобы сбалансировать размер и насыщенный темный цвет. В качестве современных аналогов она добавила мебель открытой планировки.
«Это превратило устаревшую вещь в привлекательный якорь комнаты», — комментирует дизайнер.
Создание личного пространства может помочь организовать единый стиль. Например, это может быть кабинет, спальня или зона отдыха, в которой человеку предоставляется полная свобода для организации интерьера. Индивидуальные помещения позволяют человеку принимать решения о своем собственном стиле и выбирать то, что ему важно сохранить.
Использование большого количества пустых стен и открытой площади пола не только дает глазам отдых, но и помогает отвлечься от попыток совместить все вместе. Такая физическая и визуальная «передышка» предотвращает перегруженность и хаотичность помещений. Вы всегда можете стратегически дополнить или заменить декор, мебель и другие приспособления позже.
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