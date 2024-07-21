Хороший микс и правильное сочетание: как легко создать идеальный интерьер в доме из разрозненных элементов

Дизайнер Эми Фрелинг рекомендует использовать в пространстве теплые тона в качестве фона для объединения стилей. Нейтральные поверхности — хорошая основа для тех, кто боится комбинировать стили или объединяет предметы, содержащие несколько цветов, потому что эти оттенки подчеркивают то, что их окружает, а не конкурируют с ними. Не все комнаты в доме должны быть одинаковыми, но создание основы для каждого помещения поможет сочетать другие элементы.