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Posted 21 июля, 09:01

Published 21 июля, 09:01

Modified 14 сентября, 18:53

Updated 14 сентября, 18:53

8 ценных советов для комбинировать разных стилей интерьера

Хороший микс и правильное сочетание: как легко создать идеальный интерьер в доме из разрозненных элементов

Обновлено 14 сентября 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney
8 ценных советов для комбинировать разных стилей интерьера
Создать в доме целостный образ можно даже при условии разрозненных стилей. Дизайнеры интерьеров рассказали, какими правилами может воспользоваться каждый, кто хочет добиться визуальной гармонии.

Комбинирование различных стилей оформления пространства может показаться сложной задачей, особенно когда приходиться жить в одном доме с другим поколением семьи или переезжать в жилье с готовым ремонтом и уже имеющейся мебелью. Но даже самые разрозненные стили можно объединить для создания целостного образа.

Профессионалы в области дизайна делятся своими советами и хитростями, которые подходят для любого решения.

Как сочетать стили оформления

1. Единый декор в одном помещении

Не попадайтесь в ловушку, группируя разные предметы в одном пространстве, например, коллекцию морского декора в одном углу спальни, а цветы — в другом. Результат такого декора получается менее целостным.

2. Нейтральная основа

Дизайнер Эми Фрелинг рекомендует использовать в пространстве теплые тона в качестве фона для объединения стилей. Нейтральные поверхности — хорошая основа для тех, кто боится комбинировать стили или объединяет предметы, содержащие несколько цветов, потому что эти оттенки подчеркивают то, что их окружает, а не конкурируют с ними. Не все комнаты в доме должны быть одинаковыми, но создание основы для каждого помещения поможет сочетать другие элементы.

3. Правило сочетания цветов 70/20/10

Ищите цветовое вдохновение в крупных предметах и обращайте внимание на оттенки, которые уже есть в существующих стилях. Также не забывайте правило 70/20/10 при смешивании цветов: 70% для одного цвета (например, стен и полов), 20% для другого цвета комнаты (мебели) и 10% (акценты) для третьего цвета. Правило 20/80 хорошо работает для двух цветов.

«Простой способ сохранить целостность эклектичного стиля — придерживаться продуманной цветовой палитры», — советует дизайнер Джуэл Марлоу из Jeweled Interiors.
Правило сочетания цветов 70/20/10Правило сочетания цветов 70/20/10
Правило сочетания цветов 70/20/10. Фото: Изображение Midjourney

4. Учитывайте масштаб

Масштаб предметов мебели также должен быть сбалансирован.

«Одним из самых сложных препятствий на пути объединения двух стилей является сочетание масштаба и размера предметов мебели по отношению друг к другу», — рассказывает Марлоу.

Например, классическая мебель слишком большая и громоздкая, а современная более изящная и узкая. Марлоу считает, что гармоничный интерьер лучше всего смотрится, когда большинство предметов одного масштаба.

5. Повторение формы и узоров

Цельность комбинированного стиля заключается не в однородности внешнего вида, а в том, чтобы элементы не казались неуместными. Повторение формы, рисунка и текстуры в комнате и по всему дому поможет поддержать гармонию.

6. Обновление старой мебели

Ариана Ловато, главный дизайнер Honeycomb Home Design, советует использовать существующие предметы, чтобы связать все воедино. Например, консоль, перекрашенная в новый оттенок, позволит ей удобно вписаться в пространство.

7. Сочетание разных времен

«Когда семьи переезжают или объединяются, всегда есть какая-то деталь, от которой люди не могут отказаться», — рассказывает Фрелинг.

Семья, придерживающаяся современной эстетики, хотела сохранить диван своей бабушки, поэтому Фрелинг разместила его в светлом помещении, чтобы сбалансировать размер и насыщенный темный цвет. В качестве современных аналогов она добавила мебель открытой планировки.

«Это превратило устаревшую вещь в привлекательный якорь комнаты», — комментирует дизайнер.

8. Личное пространство

Создание личного пространства может помочь организовать единый стиль. Например, это может быть кабинет, спальня или зона отдыха, в которой человеку предоставляется полная свобода для организации интерьера. Индивидуальные помещения позволяют человеку принимать решения о своем собственном стиле и выбирать то, что ему важно сохранить.

9. Пустое пространство

Использование большого количества пустых стен и открытой площади пола не только дает глазам отдых, но и помогает отвлечься от попыток совместить все вместе. Такая физическая и визуальная «передышка» предотвращает перегруженность и хаотичность помещений. Вы всегда можете стратегически дополнить или заменить декор, мебель и другие приспособления позже.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Мебель#Дизайн#Интерьер#Декор#Дизайнерский ремонт
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