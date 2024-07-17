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Posted 17 июля, 10:09

Published 17 июля, 10:09

Modified 10 сентября, 04:03

Updated 10 сентября, 04:03

7 лучших идей для отдельно стоящей ванны

7 лучших идей для отдельно стоящей ванны: преимущества и минусы

17 июля 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney
7 лучших идей для отдельно стоящей ванны
До сих пор думаете, подойдет ли вам отдельно стоящая ванная? Рассказываем, в чем плюсы данного выбора!

При ремонте ванной комнаты и выборе типа ванны выделяются два основных вида: отдельно стоящие и стандартные встроенные. Оба варианта обладают преимуществами и недостатками, учитывающими различные предпочтения и эстетику дизайна. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы дизайнерских моделей, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney

Отдельно стоящие ванны:

Плюсы отдельно стоящей ванны:

  • Визуальная привлекательность
    Отдельно стоящие ванны часто хвалят за их эстетическую привлекательность и эффектное присутствие в ванной комнате. Они могут служить центром внимания, добавляя помещению нотку роскоши и элегантности.
  • Универсальность
    Одним из существенных преимуществ отдельно стоящих ванн является их универсальность с точки зрения размещения. Их можно установить в любом месте ванной комнаты, что обеспечивает большую гибкость в планировке и дизайне.
  • Простота установки
    В отличие от встроенных ванн, для поддержки которых требуются окружающие стены, отдельно стоящие ванны являются самонесущими и могут устанавливаться с минимальными конструктивными требованиями.
Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney
Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney

Минусы отдельно стоящей ванны:

  • Требования к площади
    Отдельно стоящие ванны обычно занимают больше площади по сравнению со встроенными ваннами. Это может не подходить для помещений маленького размера или нестандартного размера комнат.
  • Уход
    Уборка вокруг отдельно стоящей ванны может быть более сложной из-за ее открытых стенок. Кроме того, под ванной могут скапливаться пыль и мусор, что требует дополнительных усилий по поддержанию чистоты в помещении.
  • Стоимость
    Отдельно стоящие ванны часто дороже встроенных ванн. Однако их внешняя привлекательность могут оправдать инвестиции для некоторых покупателей.
Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney
Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney

Типы отдельно стоящих ванн

Акриловые ванны
Легкие и прочные, пользуются популярностью благодаря своей доступности и универсальности. Они бывают различных форм и размеров, что делает их подходящими для различных планировок ванных комнат.

Ванны из камня
Изготовленные из натуральных каменных материалов, таких как мрамор или гранит, отдельно стоящие ванны из камня излучают роскошь и элегантность. Они отлично сохраняют тепло и долговечны, но, как правило, тяжелее и дороже.

Медные ванны
Благодаря своему отличительному внешнему виду и противомикробным свойствам, отдельно стоящие медные ванны придают неповторимый вид любой ванной комнате. Имейте в виду, что они требуют регулярного ухода для предотвращения потускнения и образования патины.

Классические ванны
Вдохновленные классическим дизайном, ванны оснащены ножками-когтями или подставкой для создания вневременного вида. Они изготавливаются из различных материалов в соответствии с различными эстетическими предпочтениями, например из чугуна и акрила.

Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney
Интерьер с отдельно стоящей ваннойИнтерьер с отдельно стоящей ванной
Интерьер с отдельно стоящей ванной. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Общество#Ванная#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Установка ванны#Дизайнерский ремонт#Отдельно стоящая ванна
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