7 лучших идей для отдельно стоящей ванны: преимущества и минусы

Posted 17 июля, 10:09
Published 17 июля, 10:09
Modified 10 сентября, 04:03
Updated 10 сентября, 04:03
При ремонте ванной комнаты и выборе типа ванны выделяются два основных вида: отдельно стоящие и стандартные встроенные. Оба варианта обладают преимуществами и недостатками, учитывающими различные предпочтения и эстетику дизайна. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы дизайнерских моделей, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.
Плюсы отдельно стоящей ванны:
Минусы отдельно стоящей ванны:
Акриловые ванны
Легкие и прочные, пользуются популярностью благодаря своей доступности и универсальности. Они бывают различных форм и размеров, что делает их подходящими для различных планировок ванных комнат.
Ванны из камня
Изготовленные из натуральных каменных материалов, таких как мрамор или гранит, отдельно стоящие ванны из камня излучают роскошь и элегантность. Они отлично сохраняют тепло и долговечны, но, как правило, тяжелее и дороже.
Медные ванны
Благодаря своему отличительному внешнему виду и противомикробным свойствам, отдельно стоящие медные ванны придают неповторимый вид любой ванной комнате. Имейте в виду, что они требуют регулярного ухода для предотвращения потускнения и образования патины.
Классические ванны
Вдохновленные классическим дизайном, ванны оснащены ножками-когтями или подставкой для создания вневременного вида. Они изготавливаются из различных материалов в соответствии с различными эстетическими предпочтениями, например из чугуна и акрила.
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