7 лучших идей для отдельно стоящей ванны: преимущества и минусы

При ремонте ванной комнаты и выборе типа ванны выделяются два основных вида: отдельно стоящие и стандартные встроенные. Оба варианта обладают преимуществами и недостатками, учитывающими различные предпочтения и эстетику дизайна. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы дизайнерских моделей, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.