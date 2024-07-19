Чем полезна черника и какой вред она может нанести

Posted 19 июля, 09:16
Published 19 июля, 09:16
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Черника считается полезной ягодой, в ней содержится всего 56 калорий на 100 грамм. Она богата бета-каротином, витаминами А и В1, В2, В6, С, Е, пищевыми волокнами, цинком, фолиевой кислотой, калием, кальцием и другими питательными веществами.
Свободные радикалы являются вредным побочным продуктом жизнедеятельности кислорода в организме. Их умеренное количество необходимо для жизнеобеспечения, но избыток приводит к заболеваниям. Например, если металл долгое время находится на воздухе, он заржавеет. В клетке человеческого организма происходит примерно такой же процесс — долгое нахождение превышенной нормы свободных радикалов вызывает окисление.
Когда эти свободные радикалы атакуют и повреждают клетки в организме, они воспаляются, в конечном итоге развиваются такие заболевания, как рак. Избыток свободных радикалов, источник заболевания и главный виновник старения, устраняется пищевыми антиоксидантами.
В чернике находиться самое высокое содержание антоцианов среди фруктов и ягод, что делает ее мощным антиоксидантом. Лабораторные опыты с фитокомпонентами черники доказали ее высокую эффективность и значение для организма. Например, в исследованиях на животных черника показала уменьшение предраковых изменений и воспаление в толстой кишке и уменьшение рака молочной железы, вызванный эстрогеном и повреждение ДНК.
Согласно имеющимся данным, частое употребление черники приводит к снижению уровня плохого холестерина в организме, который в свою очередь является катализатором инсульта и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, черника также эффективна в профилактике ожирения и полезна для людей с диабетом. Врач-эндокринолог и диетолог Павлова Ольга рассказывает, что на 100 грамм продукта в ягоде содержится 44 ккал, 1,1 гр белка, 0,4 гр жиров и 7,6 углеводов. Гликемический индекс составляет 43, что позволяет ее употреблять при диабете, инсулинорезистентности и при повышенной массе тела.
Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, воздействуют на мочевой пузырь и органы мочеиспускания, поскольку препятствуют заселению бактерий в мочевыводящих путях. Чтобы защитить здоровье, склонное к ухудшению в среднем возрасте, и снизить риск возникновения инфекций, полезно есть чернику на постоянной основе.
Черника также воздействует на здоровье глаз благодаря действию антоцианов. Родопсин, присутствующий в сетчатке глаза человека, представляет собой свет, стимуляция которого передается в мозг, чтобы заставить вас почувствовать, что объект виден. Если глаза подвержены постоянному переутомлению или зрение ухудшается с возрастом, это означает, что родопсин медленно разрушается. Антоцианы, содержащиеся в чернике, способствуют повторному синтезу родопсина.
Исследования показали, что при употреблении 40 г черники в день (20-30 ягод) в течение более 3 месяцев зрение становится намного четче, восполняя его потерю.
В результате анализа данных выяснилось, что антоцианы, содержащиеся в чернике, выводят из организма канцерогены, которые помогают предотвратить рак и преждевременное старение.
Помимо содержания витаминов, черника богата пищевыми волокнами, которые также обладают антиоксидантным действием. В 100 гр содержится 2,7 г пищевых волокон, что в 2,5 раза больше, чем в бананах. Клетчатка этой ягоды препятствует всасыванию в кишечник вредных веществ, делая пищеварительную систему здоровой. Именно благодаря этой функции он полезен при запорах и оказывает профилактическое действие при колоректальном раке.
Как говорил Гиппократ «Все есть лекарство, и все есть яд — все дело в дозе». В случае с черникой норма употребления этой ягоды очень важна, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем. В противном случае можно причинить себе вред по неосторожности.
Употребление слишком большого количества черники может вызвать побочные эффекты со стороны пищеварительной системы.
Чашка черники содержит 3,6 г клетчатки, что не так уж много. Однако черника — не единственный источник клетчатки в нашем рационе. Слишком чрезмерное употребление этой ягоды может вызвать вздутие живота, боли и диарею.
Также нужно быть осторожными тем, кто имеет заболевания органов пищеварения, например язвенный колит и болезнь Крона. Несмотря на то, что уровень натурального сахара в чернике ниже, чем в большинстве других фруктов, для людей с нарушением всасывания фруктозы чрезмерное потребление может стать проблемой.
Разжижающие кровь препараты или антитромбоцитарные лекарства могут быть ослаблены или усилены при употреблении черники. Дело в том, что витамин К и салицилаты, содержащиеся в этой ягоде, имеют абсолютно разное действие. Витамин К способствует свертыванию крови, а салицилат разжижает приток крови.
Например, при чрезмерном употреблении черники салицилаты могут повышать эффективность лекарств. Все зависит от того, какой препарат принимается. Поэтому при назначении лекарств и наличия черники в рационе лучше проконсультироваться с врачом.
Черника снижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Она также снижает скачки уровня сахара в крови, блокируя их функцию. Эта ягода может даже замедлить переваривание белка. Но если вы съедите слишком много черники, уровень сахара в крови будет ниже нормы, что тоже плохо для диабетиков.
Если у вас аллергия на аспирин, то салицилаты, содержащиеся в чернике, могу вызвать аллергию в виде одышки, хрипов, астмы, сыпи или боли в животе. Дело в том, что в 100 г черники содержится 27,6 миллиграмма салицилата, который опасен для людей с непереносимостью салицилатов.