Чем полезна черника и какой вред она может нанести

Черника снижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Она также снижает скачки уровня сахара в крови, блокируя их функцию. Эта ягода может даже замедлить переваривание белка. Но если вы съедите слишком много черники, уровень сахара в крови будет ниже нормы, что тоже плохо для диабетиков.