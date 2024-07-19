Стоп-лист продуктов, которые не дают вам избавиться от лишних килограммов

Продукты, мешающие худеть Что можно и нужно есть при похудении

Если вы задумались о похудении, то первым делом вам следует пересмотреть рацион и убрать из него некоторые продукты, которые будут существенно тормозить процесс. В основном это продукты с высокой калорийностью, а также с большим содержанием быстрых углеводов и трансжиров.