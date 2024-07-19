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Posted 19 июля, 04:42

Published 19 июля, 04:42

Modified 10 сентября, 04:09

Updated 10 сентября, 04:09

Стоп-лист продуктов, которые не дают вам избавиться от лишних килограммов

Стоп-лист продуктов, которые не дают вам избавиться от лишних килограммов

19 июля 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
Если вы задумались о похудении, то первым делом вам следует пересмотреть рацион и убрать из него некоторые продукты, которые будут существенно тормозить процесс. В основном это продукты с высокой калорийностью, а также с большим содержанием быстрых углеводов и трансжиров.

Продукты, мешающие худеть

Итак, людям, желающим избавиться от лишнего веса, необходимо исключить из меню или существенно ограничить употребление таких продуктов, как:

  • булочки, пирожки и любая другая сдобная выпечка, а также торты, пирожные, конфеты и др.;
  • хлеб и макароны из муки высшего сорта;
  • майонез, сливочное масло и прочая жирная молочная продукция;
  • продукты глубокой переработки — колбаса, сосиски, сардельки и др;
  • фастфуд в любой его форме;
  • жирное мясо;
  • все виды орехов и семян;
  • любая газировка (не только сладкая);
  • маргарин;
  • полуфабрикаты;
  • чипсы и попкорн;
  • мороженое;
  • алкоголь.
Желающим избавиться от лишнего веса, необходимо исключить из меню или существенно ограничить употребление хлеба и макарон из муки высшего сортаЖелающим избавиться от лишнего веса, необходимо исключить из меню или существенно ограничить употребление хлеба и макарон из муки высшего сорта
Желающим избавиться от лишнего веса, необходимо исключить из меню или существенно ограничить употребление хлеба и макарон из муки высшего сорта. Фото: Изображение Midjourney

Также под запрет попадают следующие неочевидные продукты:

  • белый рис — благодаря быстрому усвоению, он вызывает резкий скачок уровня сахара в крови, переходящий в энергетический спад и желание для подъема сил употребить еще что-то очень калорийное;
  • виноград — содержит большое количество сахара;
  • покупные фруктовые соки — в подавляющем большинстве случаев в упаковке сока из магазина содержится просто вода, напичканная огромным количеством ароматизаторов, подсластителей и прочей химии. Так что, если вы хотите выпить сока, лучше приготовить его самостоятельно из свежих фруктов;
  • сухофрукты — нередко в процессе фабричного изготовления этого продукта в него добавляется большое количество сахара, так что лучше избегать употребления сухофруктов или делать их самостоятельно;
  • картофель — у этого овоща высокий гликемический индекс, и его не рекомендуется есть худеющим людям по той же причине, что и белый рис;
  • соевый соус — он содержит много соли, и при частом употреблении этого продукта легко превысить суточную норму натрия;
  • рафинированное растительное масло — лучше значительно сократить применение этого продукта, так как его чрезмерное употребление может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также вызвать образование камней в желчном пузыре, развитие артрита и гормональный сбой у женщин;
  • томатная паста и кетчуп — дело в том, что при приготовлении томатной пасты и кетчупа используется большое количество соли и сахара.
В упаковке сока из магазина содержится просто вода, напичканная огромным количеством ароматизаторов, подсластителей и прочей химииВ упаковке сока из магазина содержится просто вода, напичканная огромным количеством ароматизаторов, подсластителей и прочей химии
В упаковке сока из магазина содержится просто вода, напичканная огромным количеством ароматизаторов, подсластителей и прочей химии. Фото: Изображение Midjourney

Что можно и нужно есть при похудении

Перечисленные выше продукты можно заменить другими, не менее вкусными, но более полезными. Например, абсолютно не противопоказаны при снижении веса свежие овощи, цельнозерновые макароны и хлеб, мясо курицы или индейки, нежирная рыба, грибы, некоторые бобовые (чечевица, нут), морепродукты. А для заправки салатов можно использовать нерафинированное растительное масло холодного отжима.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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