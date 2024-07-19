Стоп-лист продуктов, которые не дают вам избавиться от лишних килограммов

Posted 19 июля, 04:42
Published 19 июля, 04:42
Modified 10 сентября, 04:09
Updated 10 сентября, 04:09
Итак, людям, желающим избавиться от лишнего веса, необходимо исключить из меню или существенно ограничить употребление таких продуктов, как:
Также под запрет попадают следующие неочевидные продукты:
Перечисленные выше продукты можно заменить другими, не менее вкусными, но более полезными. Например, абсолютно не противопоказаны при снижении веса свежие овощи, цельнозерновые макароны и хлеб, мясо курицы или индейки, нежирная рыба, грибы, некоторые бобовые (чечевица, нут), морепродукты. А для заправки салатов можно использовать нерафинированное растительное масло холодного отжима.
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